Były prezes R8 Kraków w areszcie – gigantyczne zarzuty

Dominik K., w ubiegłym sezonie prezes pierwszoligowej drużyny koszykarskiej, został schwytany przez policję. Jest oskarżony przez prokuraturę o narażenie Skarbu Państwa na stratę co najmniej 176 milionów złotych, na skutek procederu związanego z handlem paliwami.

O koszykarskiej drużynie R8 Basket Kraków było w minionych sezonach głośno także z powodu szumnych planów i zapowiedzi prezesa Dominika K. Po zdobyciu szturmem 2. ligi, mówiło się o dużych nazwiskach zachęcanych do gry w klubie, padało nawet hasło europejskich pucharów już w 1. lidze, miał być budżet bez limitów.

Kilku uznanych graczy udało się ściągnąć (m.in. Michael Hicks czy Michał Hlebowicki), ale awansu do PLK na boisku nie udało się wywalczyć. Pojawiły się za to problemy z płatnościami i projekt stopniowo zaczął gasnąć. Ostatecznie klub z Krakowa przestał istnieć, zniknął też jego prezes.

Jak podaje stacja TVN24, „Dominik K. według śledczych był jednym z kierujących co najmniej 12-osobową grupą, która na wielką skalę miała oszukiwać państwo przy handlu paliwami. Według ustaleń, grupa kontrolowanych przez niego firm kupowała w krajach Unii Europejskiej paliwa ze stawką VAT 0 proc., po czym zbywała je ze stawką 23 proc., bez informowania o tym właściwego urzędu skarbowego. Przez to – jak informuje prokuratura w postanowieniu o zatrzymaniu K. – „doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej na kwotę co najmniej 176 000 000 złotych„.

Telewizja podaje również, że list gończy za Dominikiem K. został wystawiony we wrześniu 2018 roku. Od tego czasu były prezes ukrywał się poza Polską, a równolegle próbował uzyskać list żelazny, który pozwoliłby mu wrócić do kraju. Ostatnio przebywał w Tajlandii. We wtorek przyjechał do Krakowa, chciał spotkać się ze swoją partnerką i wspólniczką. Został zatrzymany w jej mieszkaniu.

źródło: TVN24.pl

