C.J. McCollum – konkurs trójek zamiast randki

C.J. McCollum miał inne plany na Weekend Gwiazd. Jednak jego dziewczynie wypadł w tym terminie… egzamin. Koszykarz Blazers postanowił zrobić drugie podejście do konkursów rzutów za trzy punkty.

To są buty gwiazd NBA – możesz takie mieć >>

Występ w którymś z wydarzeń Weekendu Gwiazd to zawsze pewnego rodzaju nobilitacja. Bo choć podejście do tego eventu wśród koszykarzy bywa różne, to jednak gdy już cię zaproszą, trafiasz do ligowej elity. Mimo to pierwotnie udział w konkursie trójek wcale nie był priorytetem zawodnika Portland Trail Blazers.

Gdyby dostał się do All Star Game, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale skoro trenerzy nie znaleźli dla niego miejsca wśród siedmiu rezerwowych drużyny Zachodu, kilka dni wolnego wolał przeznaczyć na wakacje spędzone w towarzystwie drugiej połówki.

– Stanę do walki – mówił w sobotę koszykarz. – Z początku byłem przeciwny. Tak naprawdę nie chciałem startować, ale mój zeszłoroczny występ oraz fakt, że moja dziewczyna nie może pojechać ze mną na wakacje, gdyż w poniedziałek ma test, zmieniły mój punkt widzenia.

W poprzedniej edycji konkursu C.J. McCollum zastąpił Chrisa Bosha, który ze względu na ponownie wykryte u niego zakrzepy krwi wypadł z gry tuż przed samym Weekendem Gwiazd. Przedstawiciel Blazers o swoim uczestnictwie w zawodach dowiedział się na dwa dni przed ich startem.

Z 14 punktami lepszy okazał się bowiem jedynie od Khrisa Middletona (13 pkt.) i nie zdołał nawet przejść do drugiej rundy. W tym roku ma być inaczej. Tym razem udział potwierdził jako pierwszy i do 18 lutego ma mnóstwo czasu, aby się przygotować i oswoić ze stojakami, z których w trakcie konkursu pobierane są kolejne piłki.

Na boisku statystycznie prezentuje się jeszcze lepiej niż przed rokiem. W 49 meczach trafił już 296 trójek przy 42,2 proc. skuteczności. Daje mu to 11. miejsce w lidze pod względem liczny celnych rzutów i 4. skuteczność wśród graczy, którzy co mecz oddają przynajmniej 5 prób.

Dwa poprzednie konkursy wygrali zawodnicy Golden State Warriors. W 2015 roku triumfował Stephen Curry, a rok później Klay Thompson. Na liście zwycięzców nie ma natomiast ani jednego reprezentanta klubu z Portland, choć w przeszłości próbowali już Wesley Matthews (2015), Damian Lillard (2014), Cliff Robinson (1996), Terry Porter (1991 i 1993), Danny Ainge, Clyde Drexler (obaj 1991) oraz Kiki Vandeweghe (1987).

MO

To są buty gwiazd NBA – możesz takie mieć >>