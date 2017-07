Caleb Swanigan – „Biggie” nowym ulubieńcem Portland!

Nie dość, że zdobywa po 14,8 punktu oraz 10,3 zbiórki w Lidze Letniej, a Blazers zagrają w jej finale, to jeszcze gra efektownie, świetnie się rusza i ma tyle energii, że zaraża kibiców.

W takich butach gra Stephen Curry – zobacz >>

Portland od zawsze było jednym z najgorętszych, najbardziej zwariowanych miast na punkcie koszykówki, „Blazermania” w play-off to coś wyjątkowego. Caleb Swanigan, podkoszowy wybrany z 26. numerem ostatniego draftu, wydaje się do niej idealnie pasować.

Raz, że ma swoją wyjątkową historię, którą już opisywaliśmy – Caleb, ze względu na problemy rodzinne, miał olbrzymią nadwagę, ale zrzucił 50 kg – a dwa, że gra z ogromną, zaraźliwą energią. Jim Moran, trener „letnich” Blazers, już porównał Swanigana do Draymonda Greena.

W niedzielę „Biggie” – ciotka nazwała tak nastoletniego grubaska nucąc mu cytat z Notoriusa B.I.G – zaliczył 15 punktów i 11 zbiórek w meczu z Memphis Grizzlies, a wygrana 87:82 dała Blazers awans do finału Ligi Letniej. W sześciu spotkaniach Swanigan notuje średnio 14,8 punktu i 10,3 zbiórki.

No i całe Portland się cieszy.

W takich butach gra Stephen Curry – zobacz >>

Biggie

Biggie

Biggie

Can't you see?

Sometimes your moves just hypnotize me. pic.twitter.com/X8DCksZnj2

— Trail Blazers (@trailblazers) July 14, 2017