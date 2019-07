Cameron Ayers w Treflu – doświadczenie na obwodzie

Amerykanin Cameron Ayers został nowym koszykarzem Trefla Sopot. Rzucający obrońca wraca do Polski – w sezonie 2017/18 reprezentował PGE Turów Zgorzelec.

Rzucający obrońca Cameron Ayers (28 lat, 196 cm) w sezonie 2017/2018 był graczem PGE Turowa Zgorzelec. Amerykanin w Polsce pokazał się z bardzo dobrej strony. Był najlepiej punktującym zawodnikiem swojego zespołu – w 34 meczach średnio zdobywał 17,3 punktu, 3,9 zbiórki, 3,3 asysty oraz 1,1 przechwytu na mecz, a do tego jego skuteczność rzutów zza obwodu wyniosła aż 44%.

Trzykrotnie jego licznik punktowy zatrzymywał się na robiącej wrażenie liczbie 29 punktów – były to spotkania ze Stelmetem Zielona Góra, TBV Startem Lublin oraz GTK Gliwice. W kwietniu 2018 roku Amerykanin otrzymał nawet nagrodę MVP miesiąca Energa Basket Ligi.

Ostatnie rozgrywki 27-latek spędził we włoskiej drużynie Pallacanestro Trapani (tamtejsza 2. liga), gdzie rozegrał 33 spotkania, podczas których notował przeciętnie 11,2 punktu, 3,2 zbiórki i 1,3 asysty. Jego zespół zakończył sezon w pierwszej rundzie play-off, przegrywając po zaciętej batalii 2:3 z Treviso, które później wywalczyło awans do włoskiej ekstraklasy.

Ayers w Treflu stworzy obwodowy duet z innym amerykańskim dostarczycielem punktów – Carlosem Medlockiem. O miejsce na boisku rywalizować będzie z nimi oczywiście Łukasz Kolenda. Pozostałe kontrakty drużyny z Sopotu i wszystkich innych ekip na sezon 2019/20 znajdziesz TUTAJ >>

