Carl Lindbom – reprezentant Finlandii w Rosie

Wzmocnienie last minute – tuż przed sezonem zespół z Radomia podpisał kontrakt z doświadczonym w Europie silnym skrzydłowym. Carl Lindbom to rezerwowy gracz kadry Finlandii.

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>

Carl Lindbom (27 lat, 206 cm), po kilku dniach testów, został nowym zawodnikiem Rosy. To zapewne ruch klubu z Radomia podyktowany sygnałami płynącymi z okresu przygotowawczego – zespół w sparingach wyglądał blado, bardzo wyraźnie przegrał też rywalizację z Kataja Basket (również Finlandia) o awans do fazy grupowej FIBA Europe Cup.

Lindbom w poprzednim sezonie rozegrał 15 spotkań dla chorwackiej ekipy KK Vrijednosnice Osijek – zdobywał średnio 10,2 punktu, 6,1 zbiórki i 1,8 asysty. Przez większość kariery występował w fińskiej ekstraklasie, zanotował też epizody w Skyliners Frankfurt i Juventusie Uciana.

Ma też za sobą występy w reprezentacji Finlandii – m.in. w eliminacjach do EuroBasketu w 2017 roku. W trakcie samego turnieju wszedł na boisko na końcówki 2 meczów, nie grał w pamiętnym meczu przeciwko Polsce.

Lindbom zagrał już w pierwszym sparingu Rosy z Legią. W meczu wygranym przez ekipę z Warszawy 88:84 zdobył 16 punktów (trafił m.in. trzy trójki).

– Wiele zagrywek było pod Carla, również po to, żeby jak najszybciej się ich nauczył. Jestem zbudowany jego postawą, powinien być dla nas dużym wzmocnieniem. Martwi mnie natomiast postawa niektórych graczy, którzy są z nami od samego początku, a wciąż mają problemy we wdrożeniu naszego systemu. Czeka nas jeszcze dużo pracy – mówi na oficjalnej stronie zespołu trener Robert Witka.

(źródło plk.pl)

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>