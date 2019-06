Carl Lindbom zostaje Radomiu – HydroTruck z pewniakami

W Radomiu stawiają na sprawdzone nazwiska. Kolejnym zawodnikiem z kontraktem na następny sezon jest Carl Lindbom, fiński silny skrzydłowy, który był wyróżniającą się postacią zeszłorocznego HydroTrucka.

Carl Lindbom (27 lat, 206 cm) jako jeden z ostatnich dołączył do zeszłorocznego zespołu z Radomia. Fin pokazał się z bardzo dobrej strony, przez cały sezon był jednym z filarów ataku HydroTrucka, choć czasem zmuszony był łatać dziury na nieswojej pozycji.

Lindbom w poprzednim sezonie średnio notował 15,5 punktu i 4,9 zbiórki w 30 minut spędzanych na parkiecie. Grał także na dobrej skuteczności – 37,4% za 3 i 54,8% za 2.

Jego najmocniejsza broń to oczywiście rzuty z dystansu. Przez cały sezon oddał ich niewiele mniej niż tych za 2 punkty. Jeśli tylko będzie wykorzystywany na swojej nominalnej pozycji, czyli na czwórce, powinien znów być podstawową opcją w ataku swojego zespołu.

Carl to gracz naprawdę uznany, reprezentant Finlandii, więc jego pozostanie w Radomiu to naprawdę bardzo dobra wiadomość. To kolejny gracz sprawdzony w PLK, który ma kontrakt z HydroTruckiem.

W nowym sezonie trener Robert Witka na pewno będzie miał do dyspozycji: Obiego Trottera, Filipa Zegzułę, Roda Camphora, Marcina Piechowicza, Artura Mielczarka i Carla Lindboma.

