Carlos Medlock – kosze jak Zalew Szczeciński

17,3 punktu na mecz przy świetnej skuteczności 60 proc. z gry – tak zaczął pobyt w Szczecinie doświadczony Amerykanin. King odżył i mocno walczy o play-off.

„Obręcz była jak ocean” – mówią czasem amerykańscy koszykarze, gdy są pytani o świetną skuteczność. Carlos Medlock też mógłby zażartować w ten sposób z Zalewem Szczecińskim lub Bałtykiem, bo rzeczywiście trafia większość swoich rzutów, zdobywa wiele punktów.

To dopiero cztery spotkania, ale statystyki 30-letniego rozgrywającego robią wrażenie – Amerykanin notuje póki co bardzo dobre 17,3 punktu na mecz, trafił 11 z 20 rzutów za trzy. Zaczął od „rozpoznawczych” 9 punktów ze Startem, potem zdobywał 25 ze Stalą, 13 z GTK oraz 22 z Anwilem.

Punktujący Medlock, który notuje też po 3,0 asysty, wzmocnił siłę Kinga na obwodzie. Bo przecież są tam także Paweł Kikowski (16,1 punktu), atakujący na koźle przodem do kosza Tauras Jogela (15,7), a także mający efektowne wystrzały (choć przygaszony po przyjściu Medlocka) Sebastian Kowalczyk.

I dzięki tym graczom King zmienia się w mocny, ofensywny zespół (ma czwarty ORtg w lidze, 115,5 punktu), grający trochę inaczej niż poprzedni zespół Mindaugasa Budzinauskasa – Polpharma z poprzedniego sezonu, drużyna, która awansowała do play-off, była lepsza w obronie niż w ataku, tutaj jest odwrotnie.

I póki co – daje to efekty. Bilans 8-6, zakończona dopiero przez Anwil seria zwycięstw, daje Kingowi obecnie szóste miejsce w tabeli i dobre widoki na dalszą walkę o play-off. W niezłej formie jest też Mateusz Bartosz, swoje robią Martynas Paliukenas i Łukasz Diduszko.

Jeśli więcej pod obręczami dadzą mniej produktywni Darrell Harris (6,4 punktu oraz 5,8 zbiórki) czy Andriej Diesatnikow, Budzinauskas będzie miał szeroką, wyrównaną rotację.

Z drugiej strony – przed Kingiem pięć trudnych spotkań: wyjazdowe z Polskim Cukrem i Stelmetem, meczu u siebie z Treflem, wyjazd do Starogardu oraz spotkanie z MKS Dąbrowa Górnicza u siebie. W tej serii przekonamy się o możliwościach szczecinian i Medlocka.

ŁC

