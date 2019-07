Carlos Medlock w Treflu – maszynka do punktowania

Znany z gry w Kingu Szczecin, Carlos Medlock, został nowym zawodnikiem Trefla. Amerykański rozgrywający w poprzednim sezonie był liderem jednej z lepszych drużyn w drugiej lidze tureckiej.

Carlos Medlock (32 lata, 183 cm) w PLK ma już na koncie 24 spotkania w barwach King Szczecin w sezonie 2017/18. Wcześniej w karierze grał głównie w Niemczech (zaplecze Bundesligi – m.in. Braunschweig i Rasta Vechta), a przygodę z Europą rozpoczął od ligi islandzkiej – Skallagrimur Borganes.

Minione rozgrywki spędził zaś w drugiej lidze tureckiej, w Karesi Spor (drugie miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym, przegrana w playoff). Medlock był zdecydowaną gwiazdą zespołu – średnio 17,4 punktu, 7,3 asysty i 36% za 3 w ponad 34 minuty gry. Warto przypomnieć, że z drugiej ligi tureckiej do PLK trafiali Rob Lowery, czy Markel Starks.

W trakcie jego pobytu w Polsce dał się poznać jako szalony strzelec z pozycji numer jeden. W barwach Kinga zdobywał średnio 15,8 punktu i rozdawał 3 asysty. Trafiał także znakomite 44% za 3 punkty.

W Treflu z pewnością liczą na jego dobry rzut, ale także na umiejętności kreowania partnerów. Medlock stworzy duet na pozycji numer 1 z Łukaszem Kolendą, który także lubi punkty zdobywać. Można także się spodziewać, że obaj momentami będą na parkiecie grali obok siebie.

Amerykanin to pierwszy zawodnik zagraniczny w drużynie z Sopotu. Według klubowych zapowiedzi, najprawdopodobniej zatrudnionych będzie jeszcze trzech.

