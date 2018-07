Carmelo Anthony w Rockets – za symboliczną pensję

Dogadali się! Po wykupienia kontraktu przez Atlanta Hawks, były gwiazdor Knicks dla odmiany przeniesie się do Houston. Otrzyma tam minimum dla weterana z jego stażem – 2.4 miliona dolarów za rok.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Na ten ruch zapowiadało się już od kilku tygodni, odkąd Carmelo, a zwłaszcza jego wielkiego kontraktu, udało się pozbyć Thunder. W Oklahomie obawiali się, że sami będą musieli wykupić umowę Anthony’ego (27.9 mln USD), ale udało im się znaleźć kontrahenta. Atlanta Hawks przesłali w zamian: Dennisa Schroedera, podkoszowego Mike’a Muscalę oraz pick z pierwszej rundy draftu (zastrzeżony 1-14).

Thunder w kolejnej wymianie oddali Muscalę do Sixers za skrzydłowego Timothe Luwawu-Cabarrot, a zespół z Filadelfii wysłał Justina Andersona do Atlanty. Carmelo rozmawiał też z Miami Heat, ale najpoważniejszym kandydatem na przechwycenie go jak wolnego agenta byli Rockets.

Jak poinformował w poniedziałek Marc Stein z New York Times, strony doszły do porozumienia. Jeszcze przynajmniej kilka dni potrwa załatwianie biurokratycznych formalności, zwłaszcza związanych z buyoutem dokonywanym przez Hawks. Według tych doniesień, Anthony przeniesie się do Houston, podpisując roczną umowę na 2.4 miliona USD. Oczywiście, niezależnie od wielkiej wypłaty od Hawks…

Rockets są nadal w dość kłopotliwej sytuacji. Po tym, gdy wydali majątek (160 mln w 4 lata) na nowy kontrakt Chrisa Paula, nie bardzo jest ich stać, aby zadowolić finansowe oczekiwania Clinta Capeli (oczekuje kontraktu za 100 mln). Stracili dwóch ważnych obrońców (Trevor Ariza i Luc Mbah a Moute), a biorą Carmelo, który może i wypali w ataku (choć też nie musi), ale dobrym defensorem nigdy nie był. Będzie ciekawie!

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>