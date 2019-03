Casper Ware w Stali – fajerwerki na zamknięcie okienka

Wielki transfer na zamknięcie okienka transferowego! Casper Ware, czyli jeden z najlepszych graczy ligi australijskiej, który ma za sobą debiut na parkietach NBA, został nowym zawodnikiem Arged BMSlam Stali Ostrów Wlkp.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Casper Ware (29 lat, 178 cm) to ogromne nazwisko jak na PLK. Amerykanin zaliczył w swojej karierze 9 meczów w NBA w barwach Philadephia 76ers. Był uczestnikiem wielu lig letnich, także tej ostatniej (Portland Trail Blazers).

W Europie Ware grał we Włoszech, w Niemczech i we Francji. Zaliczył renomowane kluby – Virtus Bologna, EWE Baskets Oldenburg i ASVEL Villeurbanne. We wszystkich tych klubach zdobywał 10 i więcej punktów na mecz.

Ten sezon spędził w Australii, konkretnie w zespole z Melbourne. To był 3 kolejny sezon Amerykanina w tej ekipie. W tym sezonie zdobywał średnio 19 punktów na mecz, rozdawał ponad 4 asysty i trafiał 35% rzutów za 3 punkty.

Ware to trzeci najlepszy strzelec ligi australijskiej, z której w zeszłym sezonie do PLK zawitali chociażby DJ Newbill, czy Stephen Holt. Jednak Casper to gracz z innej półki, wyższej półki.

Amerykanin 3 razy z rzędu wybierany był do najlepszej piątki sezonu w australijskiej NBL. MVP sezonu został Andrew Bogut, który teraz wrócił do Golden State Warriors.

Stal wzmacnia się naprawdę solidnie. Podpisała właśnie gracza, który na polskie warunki jest game-changerem, który w pojedynkę będzie w stanie decydować o losach niektórych meczów. Nie ma wątpliwości, już teraz to jedna z największych gwiazd w PLK.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>