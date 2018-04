Cavs eliminują Pacers – LeBron królem raz jeszcze

Niesamowity mecz Lebrona Jamesa (45 punktów) w meczu numer numer 7 dał Cavaliers zwycięstwo 105:101 z Indiana Pacers. Zespół z Cleveland zagra teraz serię z Toronto Raptors.

LeBron James od początku zdominował mecz, jeszcze jednym występem, który przejdzie do historii. Odpoczywał jedynie przez 4 minuty, gdy złapały go skurcze. W całym spotkaniu zdobył 45 punktów, trafiając 16/25 z gry, miał 9 zbiórek, 7 asyst i 4 przechwyty.

Ale Cavs mieli jeszcze dwóch innych bohaterów. Rewelacyjnie zagrał, wystawiony nieoczekiwanie w pierwszej piątce, Tristan Thompson, który nie tylko zrobił różnicę walką pod koszem, ale zdobył również 15 punktów, trafiając 5/6 z rzutów wolnych.

Świetną drugą połowę zagrał też George Hill, który wcześniej pauzował 3 spotkania z powodu kontuzji pleców. Uspokoił grę zespołu, trafiał bardo ważne wolne (9/11), miał asysty przy rzutach z dystansu Kevina Love’a.

Na pocieszenie dla kibiców Pacers pozostał rewelacyjny występ Victora Oladipo, który pokazał mnóstwo efektownych zagrań, przynajmniej kilka razy uciszając widownię w Cleveland. Miał 30 punktów, 12 zbiórek i 6 asyst – w przyszłym sezonie będą mieli z niego w Indianie wielką pociechę.

Cavaliers w nocy z wtorku na środę zaczynają serię z Raptors. Drużyna z Toronto będzie miała przewagę parkietu.

