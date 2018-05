Cavs mają 3:0! LeBron James znęca się nad Raptors

Fantastyczny rzut na zwycięstwo i 38 punktów w meczu. LeBron James i jego Cavaliers pokonali Toronto Raptors 105:103 i są o krok od awansu do finału Konferencji Wschodniej.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich grać! >>

Do końca pozostawało 8 sekund, był remis 103:103. LeBron James wziął piłkę, przekozłował całe boisko i piekielnie trudnym rzutem z jednej nogi, z lewej strony prawą ręką, pewnie trafił o tablicę, dając zwycięstwo Cavaliers w meczu numer 3.

– Całe życie czekałem na takie chwile jak ta – mówił o szczęściu po trafieniu w ostatniej akcji LeBron. Przyznał też, że rzut był bardzo trudny – Lepiej nie próbujcie tego w domu! – śmiał się na konferencji.

Raptors zagrali być może najlepsze spotkanie tej serii, doprowadzili do remisu rzutem za 3 punkty OG Anunoby’ego. Kyle Lowry zaliczył świetny mecz, miał 27 punktów i 7 asyst. – Jedna drużyna miała jednak LeBrona Jamesa, a druga nie miała – przytomnie zauważa strona ESPN i dobrze oddaje to różnicę między oboma zespołami.

LBJ, który niedawno trafił także buzzer – beatera w kluczowym meczu numer 5 z Indiana Pacers, jest prawdziwym prześladowcą Raptors. Cavs wygrali z nimi już 9 meczów playoff z rzędu. Lider zespołu z Cleveland zanotował tym razem 38 punktów, Kevin Love miał 21 punktów i 16 zbiórek, Kyle Korver dodał 16 punktów (4/8 z dystansu). Mecz numer 4 odbędzie się we wtorek, również na parkiecie Cavs.

