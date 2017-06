Cavs wygrają 4-3?! Nawet JR Smith skasował to, co napisał…

Żaden zespół w historii play-off NBA nie zwyciężył w serii, w której przegrywał 0-3. Ostatnio udawało się to w NHL, ale w największych amerykańskich ligach w sumie doszło do tego ledwie pięć razy.

W piątek w Cleveland, potem w poniedziałek w Oakland, w czwartek znów u siebie i na koniec, w niedzielę, ponownie w Oakland – Cavs musieliby wygrać te wszystkie mecze, by zdobyć mistrzostwo.

Teoretycznie – do wykonania. W praktyce – niemożliwe. Nie po dwóch wyraźnych wygranych Warriors u siebie, nie po podcinającej skrzydła Cavs końcówce w Cleveland.

JR Smith – jak to on – zaraz po środowym meczu napisał na Twitterze „Cavs in 7”, ale nawet on się z tej deklaracji wycofał.

JR Smith has deleted this tweet pic.twitter.com/bI1hRSXaV4 — Sports Illustrated (@SInow) June 8, 2017

Inni, m.in. Tristan Thompson, zapowiedzieli walkę tłumacząc, że Cavs grają lepiej, jak stoją pod ścianą i nie ma znaczenia, czy jest 3-0 czy 3-1. Ale oceńcie sami, czy w jego głosie jest wiara.

"With this team, it's like we play better with our backs against the wall. It's no different down 3-0, 3-1… keep fighting." – T. Thompson pic.twitter.com/nswK3mZsCV — NBA TV (@NBATV) June 8, 2017

Cavs będą walczyć, wiadomo. Ale tego finału już nie wygrają. W NBA nigdy się nie zdarzyło, by zespół przegrywający 0-3 wygrał serię. Nie finałową, tylko jakąkolwiek.

Inne amerykańskie ligi? Takich przypadków było pięć:

1942: Toronto Maple Leafs ogrywają 4-3 Detroit Red Wings w finale Pucharu Stanleya

1975: New York Islanders eliminują 4-3 Pittsburgh Penguins w ćwierćfinale Pucharu Stanleya

2004: Boston Red Sox zwyciężają 4-3 New York Yankees w serii o mistrzostwo American League

2010: Philadelphia Flyers wygrywają 4-3 z Boston Bruins w półfinale Konferencji Wschodniej Pucharu Stanleya

2014: Los Angeles King ogrywają 4-3 San Jose Sharks w ćwierćfinale Konferencji Zachodniej Pucharu Stanleya

To co, wierzycie w Cavs?

