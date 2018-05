Cavs znów ograli Raptors – Love dołączył do LeBrona

LeBron James (43 punkty, 14 asyst) w tych playoff nie przestaje zachwycać. W meczach w Toronto wreszcie solidnie pomaga mu też reszta drużyny. Cavaliers rozbili Raptors 128:110 i prowadzą już 2:0 w serii.

Po tym, gdy zanotował triple-double w wygranym meczu numer 1, LeBron James był bardzo bliski powtórzenia takiego osiągnięcia w drugim spotkaniu, zabrakło mu tylko 2 zbiórek. Wyczyn byłby jeszcze nawet lepszy – powiem lider Cavs w meczu miał aż 43 punkty i 14 zbiórek. Trafił świetne 19 z 28 rzutów z gry.

Przede wszystkim jednak, po pewnie wygranym meczu LBJ mógł ponownie komplementować kolegów i przypomnieć, że Kevin Love to uczestnik Meczów Gwiazd. Krytykowany za grę w ostatnich tygodniach podkoszowy Cavs zagrał swoje najlepsze spotkanie w tym playoff – zanotował 31 punktów i 11 zbiórek. Powalczył mocniej pod koszem, nie tylko uciekał na obwód. Ponownie dobry mecz (15 pkt.) zagrał też JR Smith.

Raptors zagrali dobrą pierwsza połowę, prowadzili w niej różnicą 9 oczek, ale stracili kontrolę nad spotkaniem tuż przed przerwą, pozwalając Cavs odrobić straty. W drugiej połowie istniała już tylko drużyna z Cleveland. W trzeciej kwarcie James i Love zdobyli tyle samo punktów we dwóch (24), co cały zespól z Kanady.

Cavs prowadzą 2:0 w serii, która przenosi się teraz do Cleveland. Raptors przegrali tam 5 ostatnich spotkań, średnio różnicą 24 punktów. Odrobić straty (i zatrzymać LeBrona) będzie im tam piekielnie ciężko.

