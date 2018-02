W Cavs zostały niedobitki – jak oni zagrają w Atlancie?

London Perrantes i John Holland – mówią Wam coś te nazwiska? Bardzo możliwe, że właśnie ci goście uzupełnią skład finalistów NBA w piątkowym meczu z Hawks. Drużyna z Cleveland nie pozbierała jeszcze ludzi po huraganie podczas trade deadline.

Cavs przeprowadzili głośną rewolucję w składzie, a przeprowadzki jeszcze trwają. Spakowali się i wyjechali już: Isaiah Thomas, Derrick Rose, Dwyane Wade, Iman Shumert, Jae Crowder i Chenning Frye. Oddali 6 zawodników, czyli dokładnie pół składu drużyny.

Jednocześnie, jeszcze nie zdążyli dojechać nowi zawodnicy – Rodney Hood, George Hill, Jordan Clarkson i Larry Nance Jr., a kontuzjowany jest Kevin Love. Z kim zatem zostali Cavs na mecz w Atlancie?

Patrząc od pozycji rozgrywającego – Jose Calderon, JR Smith, Kyle Korver, Cedi Osman, LeBron James, Jeff Green, Tristan Thompson i Ante Zizić. Czyli przy dobrych wiatrach 7-8 zawodników, z jednym tylko wysokim graczem (Thompson), który regularnie grywa w meczach. Niezbędne będzie więc ściągnięcie posiłków z G-League, czyli właśnie Perrantesa i Hollanda. W nocy w Atlancie szykuje się bardzo nietypowy mecz!

