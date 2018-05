Cavs zrobili sweep – LeBron zniszczył Raptors

Totalna dominacja w meczu numer 4 i seria wygrana do zera. Cavaliers pokonali Raptors aż 128:93, a LeBron James zanotował 29 punktów i 11 asyst.

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>

Drugi sezon z rzędu zakończony „sweepem” Cavaliers nad Raptors stał się faktem. Drużyna z Toronto w ostatnim meczu jako tako utrzymała się w grze tylko do przerwy. Gospodarze wygrali trzecią kwartę 37:25 i było pozamiatane.

LeBron James po meczu powiedział sporo uprzejmych komplementów o Raptors jako drużynie, ale na boisku znów nie miał litości. Tym razem zanotował 29 punktów, 8 zbiórek i 11 asyst. Całą serię zakończył z genialnymi osiągnięciami na poziomie 34 punktów, 8.3 zbiórki oraz 11.3 asysty.

W czwartym meczu Cavs zanotowali aż 29 asyst. Kevin Love zdobył 23 punkty, Kyle Korver trafił 4/5 z dystansu, a JR Smith miał 3/3.

Dla rozbitych Raptors Jonas Valanciounas zdobył 18 punktów. Kyle Lowry miał tylko 5 oczek, a DeMare DeRozan 13.

– Wszyscy skreślali Cleveland, ale dopóki mają LeBrona, zawsze będą mieli szanse – mówił po meczu trener Dwayne Casey, który podobnie jak jego gracze, nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego Raptors przegrali serię aż tak mocno.

Cavs w finale Wschodu zmierzą się ze zwycięzcą serii Celtics – Sixers (jest 3:1).

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>