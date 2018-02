Cedi Osman – przebojowy rookie zostaje w piątce

Dostał szansę przy okazji rewolucji w składzie Cavs i wspaniale ją wykorzystuje. Trener Tyrone Lou poinformował, że młody turecki skrzydłowy dalej będzie grał w wyjściowym składzie drużyny.

Pierwszy występ w piątce tureckiego debiutanta (urodzonego w malowniczej, macedońskiej Ochrydzie) był wymuszony – Cavs grali wąskim składem w Atlancie, po oddaniu połowy drużyny. Wypadł na tyle dobrze, że zasłużył na ponowną szansę i zrobił dobrą robotę także przy okazji pogromu nad Celtics. W tych dwóch meczach notował średnio 14 pkt., 5.5 zbiórki, 3 asysty i 2 przechwyty – świetnie, jak na debiutanta wybranego w drugiej rundzie draftu.

Żywiołowy, pozbawiony kompleksów rookie zyskuje uznanie w oczach trenerów i kibiców, ale widać też, że jego grę doceniają także koledzy. Cała drużyna bardzo pozytywnie zareagowała, motywując go po wpadce z Bostonu, kiedy na oczach całego kraju zepsuł wsad na pusty kosz. I faktycznie, szybko zrehabilitował się efektownym przechwytem, a w czwartej kwarcie trafił np. dwie trójki z rzędu.

Coach Lue tłumaczy, że nie tylko docenia dobre występy Osmana po obu stronach parkietu, ale też tego rodzaju zawodnik na pozycji niskiego skrzydłowego pozwala LeBronowi Jamesowi grać na czwórce i tam stwarzać przewagi. Tak ustawieni Cavs stają się trudniejszą do bronienia i lepiej biegającą do kontry drużyną.

Drużyna z Cleveland, niezależnie od wygranej z Celtics, wciąż musi wkomponować w skład wszystkich nowych graczy – George’a Hilla, Jordana Clarksona, Rodneya Hooda i Larry’ego Nance’a. Najbliższa próba już we wtorkową noc. Wicemistrzowie NBA zagrają bardzo trudny mecz z Thunder w Oklahomie.

Cedi Osman (22 lata, 204 cm) z 31. numerem draftu wybrany został w 2015 roku przez Timberwolves, ale prawa do niego zostały od razu wymienione z Cavs w transferze z udziałem Tyusa Jonesa. Grał profesjonalnie w Turcji od 14 roku życia, uchodząc za jeden z największych talentów europejskiej koszykówki – był m.in. MVP mistrzostw Europy do lat 20. Podczas ostatniego EuroBasketu 2017 był już liderem dorosłej reprezentacji Turcji – zdobywał średnio 16 pkt. na mecz, potrafił rzucić 28 pkt. Rosji czy 24 pkt. Łotwie. A teraz dostaje niepowtarzalną szansę w Cavs.

