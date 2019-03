Cel i Mbodj rządzą – ranking podkoszowych duetów

Aaron Cel i Cheikh Mbodj to najlepszy duet podkoszowych w lidze – to oni są jednym z powodów wysokich miejsc Polskiego Cukru Toruń w ostatnich sezonach. Pod koszami najgorzej, naszym zdaniem, wygląda Legia z duetem Kołodziej – Patiejew.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W przypadku tworzenia power rankingu duetów podkoszowych pod uwagę wzięte zostały tylko pary tworzone przez silnych skrzydłowych i środkowych. Wybrani gracze to, naszym zdaniem, najlepsi zawodnicy na swoich pozycjach w danych klubach.

Ranking duetów obwodowych w PLK – znajdziesz TUTAJ >>

Ranking podkoszowych duetów:

1. Aaron Cel i Cheikh Mbodj (Polski Cukier Toruń) – 25,4 punktu na mecz

Żelazny już duet podkoszowy z Torunia, który z roku na rok wygląda lepiej. Aaron Cel rozgrywa swój najlepszy sezon, jest nie tylko bardzo skuteczny, ale również w zaawansowanych statystykach defensywnych jest na wysokich miejscach (13. w DRtg). Mbodj to gracz uznany, dobrze broni obręczy, potrafi kończyć bliżej kosza i trafiać z półdystansu. Ma także najwyższy +/- w zespole – 8,3. Ta para po prostu świetnie się uzupełnia.

2. Ivan Maras i Shawn King (Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.) – 22,2 punktu na mecz

Shawn King skończy w tym roku już 37 lat, ale nie przeszkadza mu to w rozgrywaniu świetnego statystycznie sezonu. Notuje średnio 11,3 punktu i 11,3 zbiórki. To jeden z dwóch graczy w PLK, który notuje średnio double double ze zbiórkami. Jest także drugim najlepszą obrońcą ligi według defensywnego rankingu (DRtg na poziomie 97,8). Ivan Maras w tym duecie operuje dalej od kosza i jest graczem zdecydowanie bardziej technicznym. Gdyby tylko trafiał lepiej za 3 niż 22%, być może ta para była na 1. miejscu.

3. Walerij Lichodiej i Josip Sobin (Anwil Włocławek) – 20,9 punktu na mecz

Jospi Sobin to już w PLK marka, nawet jeśli statystycznie w tym sezonie nie wygląda tak dobrze jak w poprzednich. To wciąż elita ligi jeśli chodzi o grę tyłem do kosza. To także centralny punkt skomplikowanych systemów defensywnych Anwilu. Walerij Lichodiej gra nieco w kratkę, ale w tych swoich najlepszych meczach pokazuje ogromne możliwości ofensywne. Trafia 41% rzutów za 3, potrafi wykorzystać przewagę fizyczności tyłem do kosza, a przede wszystkim ma ogromne boiskowe IQ.

4. Żelijko Sakić i Darko Planinić (Stelmet Enea BC Zielona Góra) – 23,0 punktu na mecz

Często wyszydzany duet chorwackich podkoszowych statystycznie wypada naprawdę dobrze. Planinić trafia aż 67% rzutów za 2 i 78% rzutów za 1. Sakić to boiskowy cwaniak, który ma dość pewny rzut z półdystansu i dystansu. Jeśli chodzi o test oka, to często obaj gubią się w obronie pick’n’rolla, są też nie najlepszymi zbierającymi, ale według zaawansowanych statystyk obaj są w TOP15 defensywnego rankingu.

5. Bartłomiej Wołoszyn i Robert Upshaw (Arka Gdynia) – 17,6 punktu na mecz

Bartłomiej Wołoszyn rozegrał niewiele spotkań w Arce, ale widać, że to on może pozostać pierwszym wyborem na pozycji silnego skrzydłowego w zespole, nawet jeśli Filip Dylewicz wróci do gry. Były gracz MKSu trafia póki co 50% trójek i zbiera 4 piłki na mecz. Rola zawodnika 3+D, czyli strzelca dystansowego i defensora bardzo mu odpowiada. Upshaw to z kolei postrach w pomalowanym. Jest na 5. miejscu w defensywnym rankingu, notuje 1,35 bloku na mecz i 5,6 zbiórki. W ataku jest stwarza zagrożenie nad koszem, blisko kosza, ale i kilka metrów od obręczy.

6. Łukasz Diduszko i Martynas Sajus (King Szczecin) – 18,9 punktu na mecz

Jako gracza na pozycji numer 4 można byłoby wstawić do tego duetu Taurasa Jogele, jednak to Diduszko spędza większość czasu w Kingu jako silny skrzydłowy. Łukasz trafia w tym sezonie świetne 42% rzutów za 3 punkty i jest kluczową postacią w zespole ze Szczecina. Sajus zdobywa 11,3 punktu, choć za dwa jego skuteczność mogłaby być lepsza, szczególnie, że operuje tylko blisko obręczy – 54%.









7. Kacper Borowski i Devonte Upson (TBV Start Lublin) – 19,5 punktu na mecz

Kacper Borowski w ostatnich tygodniach nieco spuścił z tonu, ale nie da się nie zauważyć postępu, jaki wykonał w tym sezonie. Trafia 40% rzutów za 3 punkty i 58% za 2. Upson to z kolei podkoszowy skoczek, który kończy większość akcji wsadami, a w obronie straszy blokiem. Ma najwyższy +/- w drużynie (3,3), identyczny jak Joe Thomasson.

8. Kacper Młynarski i Adam Kemp (Polpharma Starogard Gdański) – 21,0 punktu na mecz

Kemp to najlepszy blokujący ligi i drugi zbierający. Bardzo dobrze się odnalazł w systemie Polpharmy, a jego warunki fizyczne pozwalają mu na skuteczną grę blisko obręczy, a po drugiej stronie dobrą jej ochronę. Młynarski sezon zaczął rewelacyjnie, trafiał za 3 punkty seriami, jednak ostatnio skuteczność mocno powędrowała w dół – trafia już tylko 28,6% rzutów za 3. Kacper jest jednak kluczową postacią starogardzian – ma drugi najwyższy +/- w zespole, +3,3.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

9. Paweł Leończyk i Milan Milovanović (Trefl Sopot) – 24,9 punktu na mecz

W parze najskuteczniejszych powinien znaleźć się Sasa Zagorac, który zdobywa 15,1 punktu na mecz, ale rozegrał zaledwie 7 spotkań. Dodatkowo Trefl zdecydowanie kojarzy się z parą Leończyk – Milovanović, dlatego w tej parze robimy wyjątek.

Mimo podmianki na gracza gorzej punktującego, para ta jest na drugim miejscu pod względem średniej punktowej w lidze.

Leończyk trafia 67,6% rzutów z gry, a Milovanović 57%. O atak większych pretensji do nich mieć nie można, ale już w obronie obaj spisują się co najwyżej przeciętnie. Szczególnie chodzi tu o Milovanovicia, który w pomalowanym nie jest w stanie zatrzymywać przeciwników i skutecznie bronić obręczy. Rywale Trefla trafią na najwyższej skuteczności w lidze – 51,6%.

10. Cleveland Melvin i Szymon Łukasiak (MKS Dąbrowa Górnicza) – 23,9 punktu na mecz

Łukasiak już z MKSu odszedł, ale to on przez większość sezonu tworzył duet z Melvinem. Amerykanin gra fantastyczny sezon, zbudował sobie nazwisko i po tym sezonie na brak ofert narzekać nie powinien. Trafia 50% rzutów z gry, 36% za 3 i zbiera 6,4 piłki. Pokazał się jako bardzo wszechstronny gracz i to on głównie ciągnie ten duet w górę rankingu.

11. Grzegorz Surmacz i Michael Fraser (AZS Koszalin) – 19,1 punktu na mecz

Po przyjściu do Koszalina Michael Fraser został wrzucony od razu w duże minuty z uwagi na kontuzję Marko Tejicia, który przez większość sezonu był liderem punktowym AZSu. Jednak ciężko przypuszczać, by Fraser po takich meczach miał ustąpić miejsca w rotacji zdrowemu Tejiciowi, dlatego to Amerykanin jest w naszym duecie.

Surmacz w ostatnich meczach gra rewelacyjnie. Kiedy jest pewny dużych minut nie zawodzi. W ostatnich 5 meczach średnio zdobywa 17 punktów. Jednak w całym sezonie trafia zaledwie 27% za 3. Fraser notuje średnio prawie double double – 9,3 punktu i 9 zbiórek.

12. Jordan Loveridge i Mihailo Sekulović (Miasto Szkła Krosno) – 21,9 punktu na mecz

Obaj mocno niepozorni, jednak skuteczni i przydatni. Misiowaty Loveridge bez zastanowienia rzuca za 3 punkty i trafia aż 41% z nich. Sekulović z kolei szczupły jak na centra, ale nadrabia braki fizyczne sprytem i umiejętnościami. Z pierwszej piątki Miasta Szkła to on ma najwyższy +/-. Gdyby tylko udało się wygrać ze 2 spotkania więcej, może stawialibyśmy ich troszkę wyżej.









13. Carl Lindbom i Jarvis Williams (HydroTruck Radom) – 22,0 punktu na mecz

Williams dopiero w barwach HydroTrucka rozegrał 2 spotkania, ale już widać, że będzie wzmocnieniem tego zespołu. Lindbom od początku pokazuje się jako dobry strzelec, trafia 37% rzutów za 3. Obaj w dalszej części sezonu będą grali sporo obok siebie, choć żaden z nich centrem nie jest. Na taki manewr musi się jednak zdecydować Robert Witka, któremu ze składu wypadł podstawowy środkowy, Jakub Parzeński.

14. Hubert Pabian i Norbertas Giga (Spójnia Stargard) – 19,3 punktu na mecz

Obaj lubią grę na dystansie – Giga trafia 44% trójek, a Pabian 40%. Litiwin to także drugi strzelec Spójni, 11,5 punktu na mecz. Obaj też bliżej kosza już tak skuteczni nie są, Pabian trafia tylko 42% rzutów za 2. To samo można powiedzieć o defensywie i zbiórkach. Formację podkoszową w ostatnich dniach wzmocnił Jimmie Taylor i on powinien pod względem defensywnym dobrze uzupełnić wyżej wspomnianą parę.

15. Szymon Kiwilsza i Damonte Dodd (GTK Gliwice) – 14,7 punktu na mecz

Szymon Kiwilsza dostaje w tym sezonie większe minuty, ale wciąż uczy się grania w PLK. Ma słabą skuteczność, czy to za 2 – 38%, czy to za 3 – 27%. Dodd z kolei ma ogromne możliwości atletyczne. Dobrze blokuje i zbiera, kończy wiele akcji wsadem, ale też brakuje mu boiskowego doświadczenia w ustawieniu się i mądrej gry – często wpada w problemy z faulami i jest najczęściej popełniającym przewinienia zawodnikiem w lidze – 3,7 na mecz.

16. Michał Kołodziej i Rusłan Patiejew (Legia Warszawa) – 14,7 punktu na mecz

Ten duet zdobywa najmniej punktów spośród wszystkich podkoszowych duetów w PLK. Michał Kołodziej w sezon wszedł świetnie, ale ostatnie mecze ma katastrofalne. W 3 ostatnich spotkaniach zdobył.. 2 punkty. To samo można powiedzieć o Patiejewie, od którego lepszy ostatnio jest tak wyśmiewany Keanu Pinder. Od Rosjanina nikt cudów nie wymagał, ale mimo wszystko, nie wybija się on poziomem powyżej rozczarowującą postawę podkoszowych Legii.

Grzegorz Szybieniecki

Bostic i Florence najlepsi – power ranking duetów na obwodzie – TUTAJ >>

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>