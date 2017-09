Cel, pal, pudło – Francja jednak lepsza

W pierwszej połowie mieliśmy aż 12 punktów przewagi nad śniętą Francją, ale gdy faworyt się rozkręcił, to łatwo odrobił straty i wygrał. Ulegliśmy Francuzom 75:78, w środę gramy o awans z Grecją.

Przed ostatnią, środową kolejką spotkań w grupie A, nasza sytuacja jest jasna – mamy bilans 1-3, ale jeśli wygramy z Grecją, to wchodzimy do 1/8 finału. Jeśli przegramy – kończymy EuroBasket na piątym miejscu, wracamy do domu.

Zwycięstwo z Francją awansu by nam nie zapewniło, ale i tak szkoda tego meczu. Naprawdę była szansa sprawić niespodziankę i generalnie, wygrać mecz o punkty z dużo lepszym zespołem, co często nam się nie zdarza. Faworyt zaprosił nas do gry, ale w końcówce przypomniał o tym, że to jego impreza. Dobijali nad Thomas Heurtel i Boris Diaw

Zaczęliśmy fajnie, od 9:0, bo Aaron Cel z łatwością jechał z Diawem, a swoje robił Mateusz Ponitka. Polacy nie oglądali się na Francuzów, nie czekali aż zachce się im grać. Rywale mieli 5 strat, zanim trafili do kosza, my byliśmy już wyraźnie z przodu.

Polacy grali do kosza i łapali rytm – byliśmy skoncentrowani na mijaniu rywali i to wychodziło. Zamiast trójek, były wejścia i dwutakty lub odrzucenia. Albo podania do Przemysława Karnowskiego i ścięcia pod kosz – nasz środkowy świetnie odgrywał i gdyby nie kilka pudeł spod kosza (Przemysław Zamojski, Ponitka, sam Karnowski), wynik byłby jeszcze bardziej okazały.

Ale np. Michał Sokołowski miał wejście smoka, do przerwy zdobył 8 punktów w 11 minut i pokazywał takie akcje:

Polacy grali w dobrym rytmie, choć na boisko w ogóle nie wszedł A.J. Slaughter – najwyraźniej trener Mike Taylor oszczędzał go na środowy, ważniejszy mecz z Grecją. Ustawienie bez jedynki, z Ponitką, Sokołowskim i Karolem Gruszeckim na obwodzie, dawało radę.

Do przerwy było 34:26, zaskakująco zablokowani Francuzi mieli ledwie 9/29 z gry i aż 9 strat.

Drugą część zaczęliśmy od pięciu trójek, co było o tyle nieoczekiwane, że w pierwszej mieliśmy 0/10 z dystansu. Bardzo dobrze grał spokojny i skuteczny Cel, który trafił aż trzy trójki w kilka minut. Jednak mimo tych trafień grało nam się trudniej, Francuzi ewidentnie się zmobilizowali, wzmocnili obronę, przyspieszyli atak.

Gdy Kevin Seraphin zaczął przepychać Karnowskiego i punktować spod kosza, nasza przewaga zaczęła topnieć. Po trafieniach Nando De Colo i Borisa Diawa Francuzi bez problemów zbliżyli się na 51:52 w ostatniej minucie trzeciej kwarty.

Tomasz Gielo, który po raz kolejny dał dobrą zmianę, dał nam chwilę oddechu trójką, a faulowany po przechwycie Zamojski trafił dwa wolne, ale Francuzi byli już rozpędzeni, grali coraz pewniej i skuteczniej. Równo 7 minut przed końcem Edwin Jackson trójką wyprowadził rywali na prowadzenie 61:59.

Nam zaczęło brakować Slaughtera – Ponitka w roli jedynki w drugiej połowie już się męczył, popełniał błędy, szczególnie wobec lepszej obrony Francuzów. Nasze podania były niedokładne, a rzuty w tłoku nieskuteczne. Ale impuls dał w końcu Łukasz Koszarek, który trafił dwa rzuty z dystansu i trzymał nas w grze.

Dobre wejście Adama Waczyńskiego, a potem jego wolne, pozwoliły odrobić straty z 62:68 na 69:69. Jednak w końcówce Francuzi bez wielkiego ciśnienia uciekli nam na bezpieczny dystans. Ciężar gry brał na siebie Waczyński, ale w ostatnich akcjach pudłował rzuty.

