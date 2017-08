Cel znów na finał – Cukier reprezentacyjny

Aaron Cel to gracz inteligentny, wszechstronny i doświadczony w Europie – z 30-letnim reprezentantem kraju Polski Cukier znów celuje w medal.

Po tym, jak Łukasz Koszarek podczas zgrupowania w Wałbrzychu dał do zrozumienia na Twitterze, że Aaron Cel będzie nowym skrzydłowym wicemistrzów Polski, czekaliśmy praktycznie tylko na ogłoszenie tego transferu przez Polski Cukier. W sobotę się doczekaliśmy.

I jest to oczywiście bardzo dobry transfer klubu z Torunia. Cel dwa ostatnie sezony spędził we Francji (AS Monaco, Gravelines Dunkierka), a wcześniej był ważnym punktem PGE Turowa Zgorzelec i Stelmetu Zielona Góra. Nie był gwiazdą, czy graczem wiodącym, ale jako wszechstronny wysoki skrzydłowy był bardzo przydatnym koszykarzem obu tych drużyn. Rozgrywki 2014/15 w Stelmecie skończył ze średnimi 10,0 punktu, 5,9 zbiórki oraz 1,3 asysty, trafił 42 proc. trójek.

Ale Cel jest kimś więcej niż graczem rozciągającym obronę – potrafi zagrać tyłem do kosza, jest sprytny, nieźle podaje. Nowy trener Polskiego Cukru Dejan Mihevs dostanie lepszego wysokiego skrzydłowego niż ten, którym w minionym sezonie był dla torunian Jure Skifić.

Co ważne, Cel rozszerza i tak już dobrą polską rotację Polskiego Cukru, w której są przecież inny kadrowicz Karol Gruszecki, a także Bartosz Diduszko, Łukasz Wiśniewski, Krzysztof Sulima, Tomasz Śnieg i Aleksander Perka. Ze stelmetowską się ona nie równa, ale na tle innych zespół wygląda lepiej.

Wciąż oczywiście czekamy na graczy zagranicznych (na razie podpisano tylko kontraktu z Cheikhem Mbodjem), do obsadzenia jest szalenie ważna pozycja rozgrywającego, ale Cukier i tak wygląda jak mocny kandydat do finału. A na pewno do medalu.

