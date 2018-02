Celne Pierniki – półfinał dla Torunia

Aż 15 celnych rzutów za 3 punkty i niezła obrona dały Polskiemu Cukrowi Toruń wygraną 83:71 ze Startem Lublin. Karol Gruszecki trafił 6 razy z dystansu.

Polski Cukier, nawet jeśli osłabiony (bez Cela i Perki), to zaczął ze sporym impetem. Torunianie potrafili wykorzystać wolne pozycje na obwodzie – prowadzili 12:2, a potem 19:9 i już w pierwszej kwarcie mieli na koncie 5 celnych trójek.

TBV Start miał kłopoty z niezłą obroną Pierników, ale też z własną niemocą. Gdyby nie nadmiar pudeł spod kosza, mógłby dogonić rywala. Jako jedyny bliżej obręczy radził sobie (także efektownymi wsadami) Darryl Reynolds (10 pkt. do przerwy). Chavaughn Lewis i James Washington byli skutecznie ograniczani i Polski Cukier po 1. połowie prowadził 36:30.

Druga połowa to ucieczki, wciąż trafiającego z dystansu, Cukru i pościgi Startu, któremu jednak nie udało się ani razu wyjść na prowadzenie. Po m.in. dwóch kolejnych trójkach Karola Gruszeckiego było już nawet 57:44 dla torunian.

Start próbował, dobre momenty miał m.in. Michael Gospodarek, który zaliczył dwie z rzędu akcje 2+1. Lublinianie potrafili się jeszcze zbliżyć na dystans 1 oczka (67:68).

O wygranej Cukru zdecydowała lepsza obrona (świetny Bartosz Diduszko!) i mnóstwo otwartych pozycji do rzutu z dystansu, wynikających ze złej obrony Startu. W ostatnich 3 minutach dwukrotnie z ulubionych rogów trafił Łukasz Wiśniewski i było po meczu.

Gruszecki skończył mecz z 22 punktami , Wiśniewski dodał 19. W Starcie – Lewis miał 15 punktów, 6 zbiórek i aż 7 strat, Washington miał 14 punktów, 5 asyst i 4 straty.

Polski Cukier Toruń 15/28 (53%) z dystansu i w nagrodę w sobotę o godz. 14.45 zmierzy się w półfinale z PGE Turowem Zgorzelec.

