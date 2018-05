Celtics mają awans – dramatyczna końcówka z Sixers

Piękny sezon Bostonu trwa w najlepsze. Po zaciętym meczu numer 5 Celtics pokonali Sixers 114:112 i awansowali do finału Konferencji Wschodniej. Czas teraz na mecze z Cavaliers.

Drużyna Brada Stevensa była po prostu lepszym zespołem w tej serii, jednak w decydującym o awansie meczu wygrała naprawdę o włos. To Sixers prowadzili w ostatnich minutach, a do remisu udało się Bostonowi doprowadzić dopiero na równo minutę przed końcem, dzięki dobitce Marcusa Smarta, który zresztą był bohaterem całej końcówki.

Ważne rzuty trafiali potem Jason Tatum i Terry Rozier, ale celną trójką, na 4.7 sek. do końca odpowiedział JJ Redick. Faulowany Smart wykorzystał tylko 1 z 2 wolnych, ale chwilę później przechwycił podanie Bena Simmonsa. Było po meczu i po serii.

Dla Celtics Tatum zdobył 25 punktów, Jaylen Brown wrócił do pierwszej piątki i miał 24 oczka, w tym 3/4 z dystansu. Mocne wsparcie pod koszem dał Aron Baynes, który zanotował 13 punktów i 9 zbiórek.

Dla Sixers, którzy skończyli całkiem udany sezon, Joel Embiid miał 27 punktów i 12 zbiórek. Również 27 punktów miał Dario Sarić. Ben Simmons zanotował 18 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst – Jeszcze wygramy wiele pierścieni – mówił optymistycznie po meczu młody rozgrywający z Filadelfii. Kto wie, ale trzeba przyznać, że w meczach z Bostonem Simmons przegrał bezpośrednią rywalizację debiutantów z Tatumem.

Celtics zatem awansowali do finału Wschodu i zagrają w nim z Cleveland. Pierwszy mecz odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek, w Bostonie.

