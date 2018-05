Celtics prowadzą już 2:0 – wielki LeBron nie wystarczył

Boston idzie po swoje! Celtowie odrobili straty z pierwszej połowy i dzięki doskonałej obronie wygrali pewnie także drugi mecz 107:94. LeBron James miał 42 punkty i triple – double.

Zaliczka 2:0 wygląda już całkiem poważnie – jeszcze nigdy w historii Celtics nie stracili takiego prowadzenia. Z drugiej strony Cavs z LeBronem dwukrotnie już wychodzili z takich opresji. W meczu numer 2 zagrali wyraźnie lepiej, ale znów nie dali rady ekipie z Bostonu.

Jaylen Brown zdobył 23 punkty, Al Horfors miał 15 punktów i 10 zbiórek. Ważne trafienia na przełomie trzeciej i czwartej kwarty zaliczyli emocjonalni gracze – Marcus Morris i Marcus Smart, gdy coraz lepiej broniący Celtics przejmowali na dobre inicjatywę w meczu.

LeBron James był wielki, w pierwszej połowie nie do zatrzymania – zdobył 21 z 27 punktów drużyny już w pierwszej kwarcie. Po kolizji i urazie karku nie grał już jednak ta dobrze. Skończył jednak z triple – double na poziomie 42 punktów, 10 zbiórek i 12 asyst.

Kevin Love zanotował 22 punkty i 15 zbiórek, ale liderom Cavs znów zabrakło wartościowego wsparcia reszty drużyny. Drugą połowę zespół z Cleveland przegrał aż 39:59.

Celtics prowadzą 2:0 w finale Wschodu, seria przenosi się teraz na 2 mecze do Cleveland.

