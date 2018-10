Celtics z pełnym składem, ale rzucają fatalnie

Typowani na drużynę, która przejmie koronę Wschodu od LeBrona Jamesa, Boston Celtics nieoczekiwanie przegrali na własnym parkiecie z Orlando Magic 90:93. Skuteczność Celtów na początku sezonu pozostawia wiele do życzenia.

Przed sezonem stało się jasne, że po odejściu Jamesa do Los Angeles Lakers, to zespół Brada Stevensa będzie faworytem do wygrania konferencji Wschodniej. Byli już przecież w finale, a grali bez dwóch największych gwiazd – Kyriego Irvinga i Gordona Haywarda. Jednak, póki co, przemodelowana drużyna Celtics rodzi się w bólach, a najważniejsi gracze są dalecy od optymalnej dyspozycji.

Gwiazdy Bostonu nie mogą znaleźć skuteczności. Kyrie Irving fatalnie pudłuje za 3 punkty (tylko 18%, przy 5,5 próby na mecz). Jaylen Brown po bardzo udanym sezonie, gdzie wraz z Tatumem prowadzili zespół do kolejnych zwycięstw, nagle stał się najsłabszym graczem pierwszej piątki. Trafia zaledwie 34% swoich rzutów i szczególnie po nim widać, że potrzebuje czasu na przystosowanie się do nowych okoliczności. Gordon Hayward zaczyna powoli i choć nie gra źle, to ciężko wymagać od zawodnika, który przez rok pauzował, by teraz był pewnym punktem swojej drużyny.

Dość nieoczekiwanie liderem zespołu został najmłodszy z wyjściowego ustawienia, Jayson Tatum. Od 20-latka bije ogromna pewność siebie zbudowana zeszłorocznymi Play Offami, jednak i on nie gra na zadowalającej skuteczności (ledwie 26% za 3).

Potencjał drzemiący w drużynie prowadzonej przez Stevensa jest ogromny. To nie tylko kosmiczna pierwsza piątka, ale i mocna ławka, na której siedzą tacy gracze jak Terry Rozier, Marcus Smart, czy Marcus Morris. Również każdy z nich wygląda na ten moment na lekko zardzewiałego.

Liga staje się coraz bardziej ofensywna, a mecze na w sumie 260 punktów stają się normalnością. Żelazny system defensywny wypracowany na przestrzeni ostatnich lat przez Brada Stevensa (2 miejsce w efektywności defensywnej w sezonie 2017/2018) to oczywiście ogromny atut Bostonu, jednak bez uruchomienia ataku każde zwycięstwo będzie przychodziło z niezwykłym trudem.

Atak oparty o rzuty za 3 punkty póki co nie funkcjonuje. Boston jest na 2 miejscu w liczbie oddanych rzutów zza łuku i zaledwie na 26 miejscu w ich skuteczności. Dziś w nocy zaliczyli fatalne 9/40, co wykorzystali zawodnicy Orlando, kradnąc zwycięstwo w TD Garden.

Celtics w 4 meczach tego sezonu nie przekroczyli bariery 105 punktów, a mierzyli się chociażby z Knicks, czy Magic, którzy do ligowego topu z pewnością nie należą.

Niezwykle mocna pierwsza piątka na pewno potrzebuje czasu, żeby się dotrzeć. Z każdym kolejnym meczem role w zespole będą się krystalizować, a Brad Stevens będzie coraz bliższy znalezienia optymalnej rotacji. W tym czasie może przydarzyć się parę nieoczekiwanych wpadek, jak ta dzisiejsza, co może w konsekwencji oznaczać utratę przewagi parkietu, tak istotnej w przypadku Celtics, w potencjalnym finale Wschodu z Toronto Raptors.

Celtics czekają teraz dwa wyjazdy. Pierwszy do Oklahomy, gdzie zmierzą się ze zdesperowanymi Thunder, którzy jeszcze w tym sezonie nie wygrali i drugi do Detroit, którzy jak na razie ograli Bulls i Nets.

Grzegorz Szybieniecki, @gszyb

