Charlie Villanueva: z tym sedesem to jednak przesada!

Nieznani sprawy włamali się do domu znanego, byłego gracza NBA w Dallas w Teksasie. Z mieszkania ukradli mu między innymi… muszlę klozetową.

Do napadu doszło we wtorek po południu. Koszykarz wezwał policję (przy okazji – czekał na nią ponad 2 godziny) i poinformował o zdarzeniu w mediach społecznościowych. „Jestem w szoku, że ukradli tyle rzeczy, ale jednego zupełnie nie potrafię zrozumieć. Toaleta...” – napisał dziś rano na Twitterze.

Pokazał też zdjęcie swojej łazienki, pozbawianej prawdopodobnie najważniejszego elementu…

Who steals a toilet? Seriously. pic.twitter.com/8JVH5rrLeQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 20, 2017

Charlie Villanueva (33 lata) zagrał 11 sezonów w NBA, najdłużej występował w Milwaukee i Detroit. W swoim najlepszym sezonie (2008/09) zdobywał 16.7 punktu na mecz i miał 6.7 zbiórki. Na arenie międzynarodowej był reprezentantem Dominikany.

