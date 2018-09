Chase Simon w Anwilu – strzelec wraca do Włocławka

Był jednym z liderów Anwilu w sezonie 2014/15, teraz znów zagra w PLK. Amerykanin Chase Simon ma być w składzie mistrzów Polski następcą zwolnionego Luisa Montero.

Chase Simon (29 lat, 201 cm) tak w ogóle to przygodę z polską koszykówką zaczął od Siarki Tarnobrzeg, w której zagrał 4 mecze w sezonie 2013/14. Niski skrzydłowy, który może też grać na pozycji rzucającego obrońcy, zdobywający zwykle sporo punktów, grał już w silnych europejskich ligach – w Grecji, Hiszpanii, a ostatnio we Francji.

Podczas pierwszego pobytu w Anwilu grał aż po ok. 31 minut na mecz, notował średnio 16.8 punktu, 3.3 zbiórki oraz 2.3 asysty na spotkanie. Trafiał ok. 44% rzutów z gry, w tym 32% trójek.

Po grze w Anwilu trafił do hiszpańskiej ACB (Manresa), a ostatnio grał we francuskiej ekstraklasie. W barwach JL Bourg był graczem pierwszej piątki, spędzał na parkiecie po ok. 27 minut. Zdobywał średnio 11.5 punktu, trafiał 44% rzutów z gry, do tego 35% prób za 3 punkty.

