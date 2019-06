Chase Simon zostaje – siła ognia w Anwilu

Bohater playoffów i całego sezonu Anwilu, Chase Simon, zostaje na kolejny sezon we Włocławku. Transfer Amerykanina pokazuje, że włocławianie ponownie będą dysponować świetnymi strzelcami na obwodzie.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Chase Simon (30 lat, 198 cm) to jeden z najlepszych i najrówniej grających zawodników Anwilu z poprzedniego sezonu. Nic dziwnego więc, że przedłużenie kontraktu z Amerykaninem było priorytetem dla klubu z Włocławka.

Simon rozegrał w minionym sezonie 59 spotkań (PLK + Liga Mistrzów). W sumie, w obu tych rozgrywkach zdobywał średnio 13,5 punktu, zbierał 3,3 piłki i trafiał dobre 38% rzutów z dystansu.

Amerykanin w poprzednim sezonie imponował przede wszystkim jako strzelec. Miewał mecze na 30 i więcej punktów, a siatka od jego trafień zza łuku dosłownie się paliła. Świetnie grał także w playoff i można zaryzykować tezę, że gdyby nie problemy z faulami w siódmy spotkaniu finałów, to może właśnie Simon zostałby wybrany MVP serii z Polskim Cukrem.

Jednak gra Chase’a to nie tylko punkty i gra w ataku. Amerykanin dobrze wkomponował się w system obronny Igora Milicicia, gdzie często pełnił rolę gracza naciskającego na zawodnika z piłką rywali. Znacząco pomagał także na zbiórce, co stało się we Włocławku jego kolejnym atutem.

W najbliższym sezonie stworzy prawdopodobnie parę rzucających obrońców z Jakubem Karolakiem, choć obaj mogą grać także obok siebie na boisku. Jeśli uda mu się utrzymać formę jaką prezentował w końcówce sezon, Anwil znów będzie piekielnie mocny na obwodzie.

Oprócz Simona ważne kontrakty we Włocławku mają Jakub Karolak, Igor Wadowski i Szymon Szewczyk.

GS

Spis wszystkich kontraktów i składy innych drużyn przed sezonem 2019/20 w PLK znajdziesz TUTAJ >>