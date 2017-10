Chavaughn Lewis robił z Legią, co chciał – 39 punktów!

Świetna gra przebojowego Amerykanina wcale nie pozwoliła jednak lublinianom na łatwą wygraną z beniaminkiem. Legioniści zagrali lepiej niż poprzednich meczach, ale przegrali 85:95.

12/16 z gry, 13/15 z wolnych, a do tego 6 zbiórek, 4 asysty, 2 przechwyty i 11 wymuszonych fauli – Legia nie miała w niedzielę żadnej odpowiedzi na Chavaughna Lewisa, Amerykanin momentami bawił się z jej obroną i wchodził pod kosz jak w masło.

Ale to wcale nie był jednostronny mecz, bo poza Lewisem Start tylko momentami mógł liczyć na innych graczy – James Washington, Uros Mirković, Mateusz Dziemba czy Wojciech Czerlonko miewali raczej krótkie zrywy dobrej gry, a potem przepadali.

I Legia walczyła – już w pierwszej połowie potrafiła zmusić Start do rzutów pod presją w ostatnich sekundach akcji, a w ataku grała cierpliwiej. Dobrze dysponowany był Mateusz Jarmakowicz (16 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst), a mogło być lepiej, gdyby nie problemy z faulami.

Start grał niefrasobliwie, czasem nie wracał do obrony, a Legia to wykorzystywała. Dobre momenty mieli Tomasz Andrzejewski, Grzegorz Kukiełka i Piotr Robak. Po trójce z faulem i celnym wolnym Jobiego Walla, Legia prowadziła nawet 37:32 w drugiej kwarcie.

Ale Start – czyli Lewis – zamknął kwartę zrywem 18:4 i po przerwie kontrolował mecz. No, powiedzmy, że kontrolował. Legia zbliżała się na 4-6 punktów, ale wtedy do gry wkraczał Lewis.

W niedzielę był po prostu nie do zatrzymania dla beniaminka. Ustanowił rekord młodego sezonu PLK i oczywiście swój rekord w Polsce.

ŁC

Śniadanie Mistrzów – wygrywaj rano ze Sklepem Koszykarza >>