Chavaughn Lewis zagra w Rosji – awans byłej gwiazdy PLK

Były zawodnik Czarnych Słupsk i Startu Lublin pnie się coraz wyżej. Po udanym sezonie w Estonii, Chavaughn Lewis przeniesie się do Niżnego Nowogrodu. Najprawdopodobniej zagra nie tylko w lidze VTB, ale także w Lidze Mistrzów.

Chavaughn Lewis (26 lat, 196 cm) z każdym rokiem idzie konsekwentnie do góry. Po udanych dwóch latach w Polsce, gdzie był jedną z największych gwiazd ligi, przeniósł się do estońskiego BC Kalev Tallin, gdzie także był jednym z liderów.

W poprzednim sezonie ligi VTB Amerykanin rozegrał 27 spotkań, a w nich średnio zdobywał prawie 16 punktów, rozdawał ponad 5 asyst i zbierał 3,5 piłki. Do góry poszła także skuteczność rzutów z dystansu (z 30% na 33%), czyli coś, co było jego piętą achillesową w Polsce.

Udane sezon zaowocował kontraktem w rosyjskim Niżnym Nowogrodzie. Na pierwszy rzut oka nie jest może spektakularny awans sportowy (Kalev i BC NN miały taki sam bilans w VTB), jednak wiele wskazuje na to, że tym razem Lewis będzie miał okazję do pokazania się w Lidze Mistrzów, kiedy Kalev grał tylko w estońsko-łotewskiej lidze.

Prawdopodobna jest także ponowna wizyta Amerykanina w Polsce. Jeśli Legia Warszawa przejdzie w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Z Mobile Prishtina, to w drugiej spotka się właśnie z rosyjskim Niżnym Nowogrodem.

Warto także wspomnieć, że to kolejny gracz z doświadczeniem w PLK, który trafił do tego klubu. W zeszłym sezonie byli to Aaron Broussard (szybko zwolniony i przejęty przez Anwil), Chris Cherapowicz i Vladimir Dragicević, a w tym kontrakt podpisał już Brandon Brown, znany z Trefla Sopot, Turowa Zgorzelec i Siarki Tarnobrzeg.

RW