Chcesz grać, dorzuć 100 tys. zł! – wraca zrzutka na PLK

Zarząd PZKosz rozmawiał o tym na ostatnim posiedzeniu, prezes ligi Marcin Widomski potwierdził nam, że to realne rozwiązanie. Oznaczające, że kluby ekstraklasy będą jeszcze biedniejsze.

Nie jest to jeszcze informacja oficjalna, ale potwierdziliśmy ją w kilku źródłach – od nowego sezonu kluby będą musiały szykować się na dodatkowy wydatek, sięgający 80-100 tys. zł.

Powód jest oczywisty – liga, która od początku sezonu nie ma sponsora, szuka pieniędzy na funkcjonowanie. Jeśli 16 klubów wpłaci po 100 tys., budżet dostanie 1,6 mln złotych.

– Jeśli wpisowe wróci, to będzie to oznaczało, że liga oficjalnie przyznaje się do porażki i faktu, że spółka nie potrafi pozyskać pieniędzy z rynku – powiedział nam jeden z prezesów klubów.

Wpisowego w PLK nie było przez trzy ostatnie sezony – zniesiono je w 2014 roku, do tego momentu wynosiło ono 100 tys. Potem, dzięki pieniądzom z Tauronu, kluby z tych opłat zwolniono.

Teraz kluby znów będą musiały oddać lidze te prawdopodobne 100 tys. O tyle mniej pieniędzy przeznaczą na zawodników lub działania marketingowe.

