Cheikh Mbodj znów zamknie trumnę w Toruniu

Sprawdzony w PLK senegalski środkowy na kolejny sezon pozostanie w Polskim Cukrze. Wicemistrzowie kraju planują ogłosić zatrudnienie go w najbliższych dniach.

W ubiegłym sezonie, znany wcześniej z gry w Czarnych, Cheikh Mbodj do Torunia został ściągnięty w marcu – zagrał łącznie 17 meczów i pomógł drużynie osiągnąć olbrzymi sukces w postaci srebrnego medalu. W niecałe 20 minut na parkiecie średnio notował statystyki na poziomie 8,6 pkt., 5,1 zbiórki i 1,6 bloku na spotkanie.

30-letni Senegalczyk (208 cm) ma swoje wady – jest dość kiepski technicznie, nie łapie trudniejszych podań i potrafi spektakularnie pogubić się w grze zespołowej, ale w obronie w PLK często jest zaporą nie do przebycia. Nawet jeśli nie zaliczy bloku, to utrudni wejście rywalowi lub przestraszy go zasięgiem ramion, zmuszając do trudniejszego rzutu, albo ucieczki na dystans. Pogłoski o jego powrocie do Polskiego Cukru krążyły na rynku już od jakiegoś czasu.

Mbodj był jednym z lepszych zawodników „Pierników” w finale ze Stelmetem. Swój najlepszy występ w sezonie zaliczył w wygranym meczu numer 3 – miał wówczas 21 punktów (9/12 z gry), 10 zbiórek, 3 przechwyty i 2 bloki. Przyda się z pewnością.

