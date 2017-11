Chimki lepsze od Realu – Szwied ograł Doncicia

Słoweniec rzucał trójkę z czystej pozycji, która mogła dać prowadzenie na 20 sekund przed końcem. Spudłował, Real przegrał u siebie z Chimkami 80:86.

To pierwsza porażka Realu w tym sezonie Euroligi, zespół z Madrytu zwyciężył w poprzednich czterech meczach. Dodając start 6-0 w ACB, Luka Doncić i koledzy mieli świetną serię 10 wygranych. Przegrali tylko w pierwszym spotkaniu sezonu, 64:73 z Herbalife Gran Canaria w półfinale hiszpańskiego Superpucharu, przed startem ligi.

Teraz doznali drugiej porażki, bo pozwolili Chimkom wykorzystać ich słabszą dyspozycję – Real popełnił aż 19 strat, nie zatrzymał rywali w obronie (lepsza skuteczność gości w każdym elemencie, m.in. 54 proc. za dwa), no i pojedynek gwiazd wygrał Aleksiej Szwied.

Luka Doncić, lider strzelców Euroligi, tym razem stracił trochę ze swojego magicznego dotyku, rzucił tylko 12 punktów (3/10) z gry), miał 7 zbiórek, 3 asysty i 3 straty. Szwied wyjątkowej linijki statystycznej nie miał, ale był lepszy z 20 punktami (7/18 z gry), do których dodał 5 asyst (też miał 3 straty).

20 sekund przed końcem, po ładnym rozegraniu Realu, Doncić rzucał za trzy przy wyniku 82:80 dla gości. Spudłował, a James Anderson trafił później cztery wolne po faulach taktycznych.

Real i Chimki mają teraz identyczny bilans 4-1.

