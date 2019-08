Chiny 2019: Czas na sparingi – gramy turniej w Pradze

To będą 3 pierwsze mecze towarzyskie reprezentacji Polski koszykarzy przed wyjazdem na mistrzostwa świata. Od piątku w Pradze zagramy z Jordanią, Czechami oraz Tunezją.

Zgrupowaniem w Wałbrzychu reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do mistrzostw świata w Chinach. Szesnastu zawodników przez ponad tydzień trenowało pod okiem Mike Taylora i jego sztabu, kładąc spory nacisk na przygotowanie fizyczne.

Kolejnym etapem są gry kontrolne, których Polacy będą mieli aż 10. Mecze rozpoczną się od turnieju w Pradze, który odbędzie się w ten weekend (9-11.08). Trener Taylor zdecydował, że do Czech zabierze 15 zawodników – podziękowano Dariuszowi Wyce (więcej TUTAJ>>), a A.J. Slaughter dojedzie dopiero w przyszłym tygodniu (więcej TUTAJ>>).

Szczegółowy plan turnieju w Pradze:

piątek, 09.08, 20:00 Polska – Jordania

Jordania to zespół sklasyfikowany na 49. miejscu w rankingu FIBA (Polska na 25.). To także uczestnik nadchodzącego mundialu, który w grupie eliminacyjnej skończył z takim samym bilansem jak Chiny (7-5), a wyprzedzili go Nowa Zelandia i Korea. Na mundialu zagrają z Dominikaną, Francją i Niemcami.

Ich największą gwiazdą jest naturalizowany Amerykanin, Dar Tucker, który ostatnie dwa lata spędził w lidze argentyńskiej. W składzie Jordanii na próżno szukać znanych nazwisk, jednak to zespół, który w azjatyckich eliminacjach potrafił zaskoczyć i z pewnością nie można go lekceważyć.

Sobota, 10.08, 17:30 Polska – Czechy

Czesi w rankingu FIBA są tuż przed Polakami, na 24. miejscu. Na mundialu zagrają w bardzo trudnej grupie z Amerykanami, a także Turcją i Japonią. Nie byliby bez szans na awans z drugiego miejsca, jednak sytuację mocno utrudnia kontuzja Jana Veselego, czyli jednej z dwóch największych gwiazd reprezentacji Czech, obok Tomasa Satoransky’ego.

Dla Polaków będzie to pierwsze z dwóch spotkań, jakie rozegrają z Czechami w trakcie tygodnia – za tydzień w Hamburgu również nasi południowi sąsiedzi będą naszymi rywalami.









Niedziela, 11.08, 18:00 Polska – Tunezja

Tunezyjczycy to według rankingu FIBA drugi najsłabszy zespół jaki pojedzie na mundial (najsłabszy to Wybrzeże Kości Słoniowej). Jednak nie można zapominać, że Tunezja przeszła przez eliminacje jak burza wygrywając 10 z 12 spotkań i wygrywając swoją grupę (m.in. z Angolą, Kamerunem i Egiptem).

Najbardziej znanym tunezyjskim koszykarzem jest oczywiście Salah Mejri, który ostatnie 4 lata spędził w NBA (w poprzednim sezonie 36 meczów dla Dallas Mavericks). Oprócz niego rozpoznawalnych nazwisk brak, choć jako monolit i zespół, Tunezja jest bardzo groźną drużyną.

Patrząc przez pryzmat przygotowania się pod konkretnych przeciwników, to raczej żaden z rywali z jakimi zagramy w Pradze, nie prezentuje stylu gry podobnego do naszych grupowych rywali. Tunezja choć jest z Afryki, to jednak nie bazuje na tak dużej fizyczności jak WKS, a Jordanii bardzo daleko do szybkiej gry preferowanej przez Chińczyków.

Póki co transmisja telewizyjna zaplanowana jest tylko na mecz z Czechami. Realizować ją będzie czeska telewizja CT, którą można odbierać w pewnych rejonach na południu Polski. Niestety stream telewizji CT posiada geoblokadę. Pozostałe mecze raczej nie będą transmitowane.

