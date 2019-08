Chiny 2019: Dziś mecz z Jordanią – Polska zdecydowanym faworytem

Pierwszy sparing przed mistrzostwami świata rozegramy w piątek, o godz. 20.00, podczas turnieju towarzyskiego w Pradze. Zdaniem bukmacherów, Polska powinna wysoko wygrać z Jordanią.

Jordania to zespół sklasyfikowany na 49. miejscu w rankingu FIBA (Polska na 25.). To także uczestnik nadchodzącego mundialu, który w grupie eliminacyjnej skończył z takim samym bilansem jak Chiny (7-5), a wyprzedzili go Nowa Zelandia i Korea. Na mundialu zagrają z Dominikaną, Francją i Niemcami.

Ich największą gwiazdą jest naturalizowany Amerykanin, Dar Tucker, który ostatnie dwa lata spędził w lidze argentyńskiej. W składzie Jordanii na próżno szukać znanych nazwisk, jednak to zespół, który w azjatyckich eliminacjach potrafił zaskoczyć i z pewnością nie można go lekceważyć.

Nasza drużyna wystąpi w składzie bez A.J. Slaughtera, nie będzie też oczywiście Macieja Lampego. Niestety, raczej nie będzie możliwe, aby zobaczyć transmisję z tego spotkania.

Według kursów na stronie PZBuk, Polska jest zdecydowanym faworytem piątkowego meczu. Kurs na zwycięstwo naszego zespołu to zaledwie 1.03, a za wygraną Jordanii bukmacherzy płacą aż 9.00.

Linia punktowa ustawiona jest bardzo wysoko, handicap wynosi aż 16.5 punktu. Kurs na to, że Polacy wygrają różnicą 17 punktów lub wyższą wynosi 1.84. Dostępne są także bardziej szczegółowe propozycje na różnicę ewentualnego zwycięstwa naszego zespołu:

