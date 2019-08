Chiny 2019: Dziś Polska gra z Tunezją – jest transmisja!

Reprezentacja Polski koszykarzy, przygotowująca się do mistrzostw świata, w niedzielę zagra swój 3. mecz podczas turnieju towarzyskiego w Pradze. Spotkanie z Tunezją o godz. 18 będzie można obejrzeć na Facebooku.

Polacy w Pradze zagrali już 2 spotkania. W piątek bardzo wysoko pokonali Jordanię 92:51 (relacja TUTAJ >>), a w sobotę, po wyrównanym meczu, przegrali z Czechami 76:81 (relacja TUTAJ >>) Na zakończenie rywalizacji zmierzą się z Tunezją.

Z transmisjami z turnieju był dotąd problem – PZKosz nie pomyślał o własnych relacjach w sytuacji, gdy nie było chętnych stacji telewizyjnych. Na ostatnie spotkanie udało się wreszcie zmobilizować i porozumieć. Jak poinformowano, mecz z Tunezją zostanie pokazany na profilu facebookowym kadry, pod adresem facebook.com/koszkadrapl/

Po turnieju w Pradze przyjdzie czas na podobny w Hamburgu. Od 16 do 18 sierpnia reprezentacja zagra tam z Węgrami, Czechami i Niemcami.