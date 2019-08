Chiny 2019: Jedna legenda, jedna gwiazda, ale Argentyna solidna

Były gracz NBA Luis Scola oraz rozgrywający Realu Madryt, Facundo Campazzo, będą liderami drużyny Argentyny podczas mistrzostw świata w Chinach. To potencjalny rywal Polski, jeśli wyjdziemy dalej ze swojej grupy.

Złote pokolenie argentyńskich koszykarzy w większości jest już na emeryturze, jednak wciąż zespół z Ameryki Południowej dysponuje naprawdę mocnym składem z zawodnikami ogranymi w Europie.

Nie ma już Manu Ginobilliego, Pablo Prigioniego, Andresa Nocioni, Fabricio Oberto czy Waltera Hermanna, ale jest za to 39-letni Luis Scola, który ma za sobą dobry sezon w Chinach. Do tego w składzie znajduje się cała masa graczy na co dzień występujących w Hiszpani, w tym aż pięciu graczy z euroligowych: Realu Madryt i Baskonii.

Dwunastka, która pojedzie do Chin:

Luca Vildoza (Baskonia, Hiszpania)

Facundo Campazzo (Real Madryt, Hiszpania)

Nicolas Laprovittola (Real Madryt, Hiszpania)

Nicolas Brussino (Saragossa, Hiszpania)

Lucio Redivo (ostatnio Breogan, Hiszpania)

Maximo Fjellerup (San Lorenzo de Almagro, Argentyna)

Patricio Garino (Baskonia, Hiszpania)

Gabriel Deck (Real Madryt, Hiszpania)

Luis Scola (ostatnio Szanghaj Dongfang, Chiny)

Marcos Delia (ostatnio Joventut, Hiszpania)

Agustin Caffaro (San Lorenzo de Almagro, Argentyna)

Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes, Argentyna)

Argentyńczycy zagrają w grupie B z Rosją, Nigerią i Koreą Południową. Są faworytem do awansu, a to oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polacy trafią właśnie na nich w drugiej rundzie, bowiem dwie najlepsze drużyny z grupy A (czyli „polskiej”) i B utworzą kolejną grupę w II rundzie.

RW