Chiny 2019: Kibicujemy Polsce! – nakładka na Facebooka

Chcesz pokazać, że będziesz razem z reprezentacją Polski grającą na mistrzostwach świata w Chinach? Możesz zamanifestować swoje sympatie w mediach społecznościowych – dzięki prostej nakładce na zdjęcie profilowe z Facebooka.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Kampania promocyjna koszykarskiego mundialu ze strony PZKosz jest – delikatnie rzecz ujmując – mało intensywna, czego efektem jest m.in. spontaniczna zabawa kibiców na Twitterze pod hasztagiem #FIBAWCpl

Znajdziecie tam np. ciekawostki z minionych kwalifikacji do turnieju w Chinach, jak i np. historycznego pierwszego udziału reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Urugwaju’67. Mamy jednak dla Was coś jeszcze…

Aby dodać nakładkę do zdjęcia profilowego:

Kliknij tutaj -> Nakładka profilowa FIBAWCPL [opcjonalnie] Z listy „Przełącz ponownie na poprzednie zdjęcie profilowe” wybierz „Ustawienia niestandardowe” wpisz datę 15 września 23:59 (ostatni dzień mistrzostw) Kliknij opcję „Użyj jako zdjęcia profilowego”, aby zapisać.

Dodatkowo podczas robienia zdjęć przez aplikację Facebook również można skorzystać z nakładki Kibicujemy Polsce

Kliknij tutaj -> Nakładka aparatu FIBAWCPL Otworzy się aparat z gotową nakładką „Kibicujemy”! Robisz zdjęcie i wrzucasz na FB.

Wielkie podziękowania dla Łukasza (@lukaszhn) za przygotowanie grafiki!

Wszystkich serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do zabawy pod #FIBAWCpl

Puls Basketu, @PulsBasketu