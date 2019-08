Chiny 2019: Mocne otwarcie sparingów – Polska gromi Jordanię

W pierwszym sparingu w trakcie przygotowań do mistrzostw świata w Chinach Polska rozgromiła Jordanię 92:51. Udany debiut zaliczył Aleksander Balcerowski, który wyszedł w pierwszej piątce i zdobył 9 punktów.

Mecz zaczęliśmy od mocnego uderzenia. Bardzo dobrze prezentował się Damian Kulig, który szybko zdobył 7 punktów ( w całym meczu 14 punktów 6/6 z gry). Polacy akcjami dwójkowymi męczyli obronę Jordanii i wygrali pierwszą kwartę 28:10.

Na drugą kwartę wyszła piątką złożona z młodych graczy i dublerów. Na parkiecie zadebiutował w kadrze Jakub Schenk, który w całym spotkaniu zanotował 5 punktów i 2 asysty.

Swój pierwszy mecz w biało-czerwonych barwach rozgrywał także Aleksander Balcerowski, który wyszedł nawet w pierwszej piątce, jednak pierwsze punkty (i to trójką) zdobył dopiero w drugiej kwarcie. W sumie zdobył 9 i zebrał 3 piłki w ponad 19 minut spędzonych na parkiecie, a Polska do przerwy prowadziła 51:23.

W trzeciej kwarcie znów kilka akcji przeszło przez Balcerowskiego, który dwa razy kończył z góry. Polacy dominowali nad rywalami także w obronie. Widać było agresywną defensywę na zawodniku z piłką i bardzo głębokie rotacje zmuszające rywali do ryzykowanych podań. Czwarta kwarta to już tylko dogrywanie tego meczu i testowanie przeróżnych wariantów.

Polska gromi więc słabiutką Jordanię, co prawda uczestnika mistrzostw świata, ale grającego w mocno osłabionym składzie (choć zapewne tak wiele by to nie zmieniło), aż 92:51. W spotkaniu nie wystąpili Karol Gruszecki i Aaron Cel, którzy nabawili się drobnych urazów podczas przygotowań w Wałbrzychu.

Kolejny sparing już jutro, z Czechami o 17:30. Transmisja prowadzić będzie czeska telewizja CT (dostępna na południu Polski).

Przy okazji transmisji warto jednak wspomnieć, że takowej z pierwszego meczu nie było. Szczęśliwie jednak znalazła się na facebookowym profilu federacji Jordanii, co pozwoliło na śledzenie wydarzeń na parkiecie. Da się.

GS

Link do statystyk TUTAJ