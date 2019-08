Chiny 2019: Nie tylko Schroder – Niemcy mają mocną paczkę

Dennis Schroder, Daniel Theis czy Maxi Kleber – Niemcy, trochę po cichu, mają bardzo ciekawy i solidny zespół z 5 graczami NBA. Przy dobrych wiatrach mogą zajść daleko podczas mundialu w Chinach.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Niemiecka kadra z roku na rok wydaje się być coraz mocniejsza. Choć nie ma w niej już Dirka Nowitzkiego, czy Chrisa Kamana, to nie brakuje postaci z NBA, które powinny być motorem napędowym całego zespołu.

Liderem z pewnością będzie Dennis Schroder, gracz Oklahoma City Thunder. Ważnymi postaciami powinni być także Daniel Theis, Maxi Kleber, czy Johannes Voigtmann, który tego lata przeniósł się z Baskonii do CSKA Moskwa.

Szeroki skład kadry Niemiec:

Ismet Akpinar (Besiktas), Danilo Barthel (Bayern), Robin Benzing (Saragossa), Isaac Bonga (Wizards), Niels Giffey (ALBA), Karim Jallow (Braunschweig), Maxi Kleber (Mavericks), Maodo Lo (Bayern), Andreas Obst (Ulm), Joshiko Saibou (Bonn), Dennis Schroder (Thunder), Daniel Theis (Celtics), Johannes Thiemann (ALBA), Johannes Voigtmann (CSKA), Moritz Wagner (Wizards) i Paul Zipser (ostatnio San Pablo Burgos).

W grupie G nasi zachodni sąsiedzi zmierzą się z Francją (obok której są faworytem do awansu), Dominikaną i Jordanią. Pierwszy mecz z Francuzami, 1 września w Shenzen.

W trakcie przygotowań do mundialu Niemcy zagrają na turnieju w Hamburgu (mecz z Polską – 18 sierpnia), a potem, w celu aklimatyzacji w Azji, polecą do Japonii na kolejne sparingi.

RW