Chiny 2019: Robert Skibniewski w sztabie kadry

Były wieloletni reprezentant Polski, do niedawna gracz pierwszoligowego Śląska Wrocław, pomoże jako dodatkowy trener w przygotowaniach do mundialu. Robert Skibniewski dołączył do kadry trenującej w Wałbrzychu.

Robert Skibniewski (36 lat) po sezonie w 1. lidze aktualnie szuka klubu i chce jeszcze kontynuować karierę zawodniczą. Niezależnie od tego, myśli już o przyszłości, która ma być związana z pracą trenera. Postanowiono to wykorzystać przy okazji przygotowań reprezentacji Polski do koszykarskiego mundialu. Rolę „Skiby” określono mianem trenera wspomagającego.

Przed zgrupowaniem – po odejściu Wojciecha Kamińskiego (praca w Niemczech) jednym z asystentów Mike’a Taylora został także Marcin Woźniak z Anwilu Włocławek.

W oficjalnym komunikacie serwisu KoszKadra czytamy:

„Kadra w poniedziałek w Wałbrzychu rozpoczęła okres przygotowawczy do mistrzostw świata. Biało-Czerwonym w treningach w nowej roli będzie pomagał Robert Skibniewski – były reprezentant Polski, uczestnik czterech EuroBasketów (2007, 2009, 2011, 2015).

– Cieszymy się, że mamy w naszym zespole Roberta Skibniewskiego. To jeden z moich ulubionych zawodników, był ważną częścią kadry w 2014, 2015 i 2016 roku. To były moje pierwsze lata w Polsce, w tym czasie budowaliśmy nasz system gry. Już wtedy rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo zainteresowany pracą trenera. Chcemy pomóc mu w rozwinięciu jego wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Robert ma bardzo dobry wpływ na drużynę, świetnie rozumie się z zawodnikami i sztabem. Chce pracować i nam pomóc, cieszymy się, że jest z nami. Będzie z nami współpracował podczas zgrupowania w Wałbrzychu. Dziękuję PZKosz, że udało się to zorganizować – mówi trener Mike Taylor.”

