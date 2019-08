Chiny 2019: Skład na turniej w Pradze – Dariusz Wyka odpada

Podkoszowy Arki Gdynia, Dariusz Wyka, jest pierwszym graczem, któremu Mike Taylor podziękował za udział w przygotowaniach do mundialu. Na turniej do Pragi reprezentacja pojedzie w 15-osobowym składzie.

Nadszedł czas pierwszych decyzji personalnych. Trener Mike Taylor zdecydował, że na tym etapie przygotowań zrezygnuje z Dariusza Wyki, czyli zawodnika, który mógł grać na obu pozycjach podkoszowych.

Wyka (27 lat, 209 cm) od dwóch lat gra w Gdyni, gdzie z Arką w minionych rozgrywkach sięgnął po brązowy medal. W sezonie 2018/19 notował w PLK średnio 6,4 punktu i 4,3 zbiórki w ponad 16 minut spędzanych na parkiecie.

Dariusz debiutował w reprezentacji podczas meczu w Chorwacji, który jak się okazało przypieczętował awans Polaków na mistrzostwa świata. Pierwsze swoje punkty (3) zdobył za to przeciwko Holandii.

Oznacza to, że do Pragi, na turniej rozgrywany w najbliższy weekend (9-11 sierpnia), reprezentacja pojedzie w 15-osobowym składzie (A.J. Slaughter dołączy do kadry dopiero 12 sierpnia, więcej TUTAJ>>). Zmierzymy się z Tunezją, Jordanią i Czechami.

Skład kadry na turniej w Pradze: Łukasz Kolenda, Łukasz Koszarek, Kamil Łączyński, Jakub Schenk, Karol Gruszecki, Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński, Mathieu Wojciechowski, Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Adam Hrycaniuk, Damian Kulig, Dominik Olejniczak, Krzysztof Sulima.

RW