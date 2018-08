Chorwaci na poważnie – gwiazdy z NBA w Polsce

W środę, 29 sierpnia, zgrupowanie przed eliminacyjnymi meczami z Polską i Litwą rozpoczyna reprezentacja Chorwacji. Trener Drazen Anzulović znów będzie mógł skorzystać ze swoich najsłynniejszych zawodników.

Inne reprezentacje nie mają tyle szczęścia – liderów z NBA zabraknie m.in. w składach Serbii, Włoch czy Litwy. Chorwacja jednak, podobnie jak w czerwcowym okienku, będzie mogła wystąpić w najsilniejszym składzie i powalczyć o uratowanie eliminacji po ich kiepskim początku – w tym momencie ma bilans 3-3, taki sam jak Polska.

Liderami drużyny ponownie będą zatem Dario Sarić, jeden z kluczowych graczy Philadelphia Sixers oraz Bojan Bogdanović, który w minionym sezonie świetnie odnalazł się w Indiana Pacers. W składzie są także środkowi: Ante Zizić, ostatnio daleki rezerwowy w Cleveland Cavaliers oraz Ivica Zubac z Los Angeles Lakers.

Znany polskim kibicom z prowadzenia MKS Dąbrowa, trener Drazen Anzulović, to nie jedyny akcent związany z PLK – wśród powołanych na zgrupowanie są także m.in. Jakov Mustapić (ostatnio Miasto Szkła Krosno), czy Josip Bilinovac, były gracz Trefla Sopot. Jednym z asystentów Anzulovicia jest także Vladimir Krstić, niegdyś zawodnik Anwilu.

Chorwaci po kilku dniach treningów zagrają sparingowy dwumecz – 5 i 8 września wymagającym rywalem będzie sąsiednia Słowenia. W oficjalnych spotkaniach, 14 września zmierzą się z Litwą na własnym parkiecie (Osijek), a mecz z Polską zaplanowano na poniedziałek, 17 września w trójmiejskiej ERGO Arenie (godz. 21.00).

Skład reprezentacji Chorwacji na mecze z Litwą i Polską: Josip Bilinovac, Bojan Bogdanović, Domagoj Bosnjak, Mate Kalajzić, Filip Kruslin, Jakov Mustapić, Hrvoje Perić, Darko Planinić, Ivan Ramljak, Krunoslav Simon, Rok Stipcević, Dario Šarić, Karlo Uljarević, Ivica Zubac, Tomislav Zubcić, Ante Toni Žizić.

