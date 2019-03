Chris Bosh uhonorowany – koszulka pod dachem w Miami

Podczas spotkania Miami Heat z Orlando Magic, gospodarze uhonorowali Chrisa Bosha zastrzegając jego numer. Bosh zdobył dla Heat dwa mistrzostwa NBA, w 2012 i 2013 roku.

Chris Bosh to zawodnik pochodzący z tego słynnego, określanego jako jeden z najlepszych w historii, draftu 2003. Bosh wybrany został z 4. numerem, jedynką był LeBron James, trójką Carmelo Anthony, a piątką Dwyane Wade.

Karierę w NBA rozpoczął oczywiście w Toronto Raptors. Przed sezonem 2010/11 zdecydował się razem z LeBronem Jamesem przenieść do Miami Heat i wraz z Wadem utworzyć jeden z największych i najsłynniejszych tercetów w historii NBA.

Bosh zdobył dla Heat dwa mistrzostwa (w 2012 i 2013), od 2006 do 2016 roku był wybierany do meczu gwiazd (2009 i 2016 nie zagrał z powodu kontuzji). Ma na swoim koncie także złoto olimpijskie z 2008 roku. Średnie z kariery: 19,2 punktu i 8,5 zbiórki w 35,8 minuty

Niestety, w 2015 roku rozpoczęły się jego bardzo poważne problemy ze zdrowiem, zagrażające nawet jego życiu. Z uwagi na zakrzepy płucne Bosh wstrzymywał karierę dwa razy po 2015, aż w końcu przed sezonem 2016/17 nie przeszedł testów medycznych i nie został dopuszczony do gry.

Ostatniej nocy Heat postanowili uhonorować Bosha w najbardziej zaszczytny sposób – zastrzegając jego numer. Koszulka z numerem 1 powędrowała pod dach hali w Miami, a Chris miał po raz ostatni okazję do zebrania owacji od kibiców.

One Last Scream. 😂 Chris Bosh had the perfect ending to his jersey retirement speech. #ThankYouChr1s pic.twitter.com/aWJoTO9NgH — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 27, 2019

