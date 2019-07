Chris Dowe – jest nowy strzelec w Anwilu! (WIDEO)

Zdobywający sporo punktów Amerykanin przenosi się z ligi izraelskiej do Włocławka. Chris Dowe to doświadczony już w Europie rzucający obrońca, lubiący efektowną grę.

Chris Dowe (28 lat, 188 cm) to absolwent uczelni Bellarmine, gdzie spędził 4 lata. W Europie swoją karierę rozpoczął od ligi portugalskiej – Sampaese Basket. Potem grał w drugiej lidze francuskiej, lidze belgijskiej, po czym wylądował w renomowanym Pau-Orthez (Francja), a ostatni sezon spędził w izraelskim Ironi Nes Ziona.

Wraz ze swoją drużyną grał także w FIBA Europe Cup, a w lidze Ironi Nes zajęli 5. miejsce. Amerykanin rozegrał w ekipie z Izraela 54 spotkania, w których średnio zdobywał 14 punktów, 4,3 zbiórki i 3 asysty. Trafiał także 37% za 3 i w sumie 46% z gry.

Dowe to klasyczny gracz w typie combo, który jednak częściej grał w karierze jako rzucający obrońca niż rozgrywający. Jest silny, atletyczny, ma przyzwoity rzut i dobrze gra 1 na 1. Nie jest jednak typowym rozgrywającym, choć potrafi grać z zespołem. Jego sporym atutem jest zapewne wszechstronność – może kryć zawodników od pozycji numer 1 do 3.

We Włocławka wszystko wskazuje na to, że będzie przede wszystkim wykorzystywany jako gracz z piłką w rękach, choć jak wiadomo, u Igora Milicicia podział ról w ataku jest mocno umowny.

