Chris Paul na dobre utkwi w Oklahomie?

Thunder chcieli szybko oddać go gdzieś dalej, ale na rynku brakuje już teraz chętnych. Chris Paul najprawdopodobniej zostanie więc w Oklahomie na najbliższy sezon.

Po wymianie Russella Westbrooka za Chrisa Paula można było się spodziewać, że Oklahoma City Thunder postawią na kompletną przebudowę i spróbują przehandlować 34-letniego Paula i jego ogromny kontrakt (160 mln USD za 4 lata).

Wiele jednak wskazuje na to, że Thunder nie będą spieszyć się z tym ruchem, a Paul rozpocznie sezon w Oklahomie. Póki co na rynku nie ma chętnych na przejęcie CP3 – niewiele klubów ma już miejsce w budżecie, a on sam nie jest też wcale tak łakomym kąskiem, nie tylko z racji ceny, ale także wieku, podatności na kontuzje czy reputacji kłótliwego gościa. Jak poinformował Adrian Wojnarowski z ESPN, wszystko wskazuje zatem na to, że weteran po prostu zacznie sezon w aktualnej drużynie.

Sytuacja może się zmienić po 15. grudnia, gdy w wymianach dostępni będą gracze podpisani tego lata. Jednak nie jest to wielkim zmartwieniem dla Thunder. Generalny menadżer, Sam Presti, jest przekonany, że Paul jest w stanie wnieść do zespołu wiele dobrego, a sam gracz także jest pozytywnie nastawiony do gry w Oklahoma City.

Warto wspomnieć, że Paul grał już w Oklahomie przez 2 lata. Zespół New Orleans Hornets był wtedy zmuszony do przenosin do innego miasta z uwagi na huragan Katrina.

Obecność Chrisa Paula w Thunder może oczywiście także pozytywnie wpłynąć na resztę zespołu, a przede wszystkim na młodego Shaia Gilgeous-Alexandra, który został pozyskany w wymianie z LA Clippers, a ma za sobą bardzo obiecujący sezon.

Chrisowi Paulowi przypadnie więc najprawdopodobniej rola mentora dla młodzieży, a kto wie, może zostanie w Oklahoma City na dłużej. Thunder w latach 2020-2026 mogą mieć aż 15 pierwszorundowych picków, więc i tak już są w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o przebudowę zespołu.

RW