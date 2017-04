Chris Paul zagłuszył Jazz – pięknie to rozegrał!

Rozgrywający Los Angeles Clippers zdobył 9 punktów w decydującym zrywie 15:0, a w sumie rzucił 34 oraz zaliczył 7 zbiórek i 10 asyst. Jego zespół wygrał 111:106 i objął prowadzenie 2-1 w serii z Utah Jazz.

Wydawało się – szczególnie kibicom z Salt Lake City – że mecz może mieć tylko jednego bohatera. Gordon Hayward już w pierwszej kwarcie zdobył aż 21 punktów, w sumie rzucił 40.

Grał naprawdę kozacko!

Ale meczu nie wygrał – trafił 13 z 21 rzutów, miał 10/11 z wolnych, a także 8 zbiórek i 4 asyst, ale show ukradł mu ktoś inny.

Chris Paul.

Jazz prowadzili 96:88 po trójce Joe Inglesa, gdy rozgrywający Clippers przypomniał o swojej wielkiej woli wygrywania, umiejętnościach i doświadczeniu. Koledzy rozpoczęli zryw, a on go zakończył – w dwie minuty zdobył 9 punktów, wyprowadził gości na prowadzenie 103:96.

Popatrzcie, momentami poezja:

Paul w drugiej połowie zdobył 24 ze swoich 34 punktów. W sumie miał 12/22 z gry oraz 8/8 z wolnych, w końcówce nie pomylił się z linii. Miał też 7 zbiórek i 10 asyst, rozegrał znakomity mecz.

Clippers wyszli na prowadzenie 2-1, odzyskali przewagę boiska, którą stracili już w pierwszym meczu. Zespół z Los Angeles stracił natomiast Blake’a Griffina, który doznał kontuzji dużego palca prawej stopy. Po przerwie nie wrócił na boisko, nie wiadomo, czy czeka go dłuższa przerwa.

Piątkowe wyniki play-off:

Chicago Bulls – Boston Celtics 87;104, stan rywalizacji 2-1

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 115:113, stan rywalizacji 1-2

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 106:111, stan rywalizacji 1-2

