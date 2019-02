Chromik Żary – historia z happy endem

Było już z nimi naprawdę źle, ale po znalezieniu sponsora, pojawiło się światełko w tunelu dla klubu z Żar. We wtorek, 19 lutego, podpisano upragnioną umowę ze strategicznym sponsorem.

Przed startem rozgrywek nikt nie przypuszczał, że z dnia na dzień, klub straci głównego sponsora, mimo, że sezon się jeszcze na dobre nie zaczął.

UKS Chromik Żary obecnie figuruje na 2 miejscu w grupie D drugiej ligi (bilans 16-4). Mimo świetnych wyników, klub bez sponsora strategicznego nie miałby wystarczających środków, aby utrzymać się w lidze, przez co, ostatnie miesiące balansował, dosłownie, na granicy między być albo nie być.

W listopadzie na łamach PolskiKosz.pl został opublikowany tekst o trudnej sytuacji żarskiego klubu. Jak się później okazało, Jarosław Zięba, prezes ekstraklasowego klubu GTK Gliwice (pochodzący z Żar), poważnie zainteresował się kłopotami Chromika i wyciągnął pomocną dłoń

– Kiedy dowiedziałem się, że żarski klub ma kłopoty, bardzo chciałem mu pomóc. Naszą współpracę zaczęliśmy od zaproszenia do Gliwic zarządu oraz młodych koszykarzy tego klubu. Może kiedyś zechcą grać w naszym klubie? – opowiada Jarosław Zięba.

Kilka dni temu, 13 lutego, między Chromikiem Żary a GTK rozegrano mecz towarzyski. Gliwice przyjechały do Żar w najmocniejszym składzie, zaledwie bez jednego kontuzjowanego zawodnika.

– Piękna historia, jak na obecne czasy. Był koniec listopada, kiedy w mediach ukazał się artykuł dotyczący Chromika i jego problemów finansowych. Prezes Zięba zadzwonił z pytaniem „czy czegoś potrzebujemy? bo jest w stanie nam pomóc”. Od tamtej pory nawiązaliśmy nić, zaczęła się nasza współpraca. Byliśmy zaproszeni do Gliwic, obejrzeliśmy wspólnie ośrodki. Na początku grudnia ustaliliśmy termin spotkania towarzyskiego. Wiadomo, terminy w PLK są napięte i był kłopot, ale udało się – jeżeli dwie strony bardzo chcą, a Pan Prezes jest bardzo przyjaźnie nastawiony, to nic nie stoi na przeszkodzie. Udało im się przyjechać do Żar.

Przyjemnością było oglądanie tej koszykówki na tak wysokim poziomie. Fajna przygoda dla kibiców, dla zawodników, którzy mogli pomierzyć się z zawodowcami, dla naszych młodych graczy, którzy z bliska zobaczyli kawał dobrej koszykówki. Same plusy – mówił po meczu Tomasz Ostrowski, prezes UKS Chromik Żary.

W ostatnich dniach, z włodarzami klubu kontakt nawiązała firma Swiss Krono, która we wtorek, 19 lutego oficjalnie została sponsorem tytularnym żarskiego klubu koszykarskiego. Podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie firmy, przedstawiono szczegóły współpracy oraz złożono podpisy pod umową. Ponadto, zaprezentowano nowe logo, stroje meczowe oraz nową nazwę klubu- BC Swiss Krono Żary, pod którą od teraz będą występować w drugoligowych rozgrywkach.









– Promocja kultury fizycznej oraz sportu jest jednym z istotnych elementów realizowanej przez nas strategii skierowanej do mieszkańców Żar. Chętnie angażujemy się w projekty tworzone w miejscu, w którym pracujemy, wspólnie chcemy też świętować lokalne sukcesy. Cieszymy się, że możemy mieć swój wkład w rozwój klubu, a także wspieranie młodych sportowców w osiąganiu kolejnych zwycięstw – mówił podczas konferencji Maciej Karnicki, prezes Swiss Krono.

Dzięki temu, koszykówka w Żarach będzie mogła jedynie skupić się na walce o zwycięstwa w ligowych spotkaniach, a nie na walce o przetrwanie

–Zawodnicy naszego klubu to utalentowani młodzi ludzie i warto ich wspierać w realizowaniu pasji. Nawiązanie współpracy z firmą Swiss Krono to dla nas pewien moment przełomowy, nowe otwarcie. Jestem przekonany, że wspólnie tworzymy projekt, który da mieszkańcom Żar wiele radości – ocenia Tomasz Ostrowski.

Uczniowski Klub Sportowy Chromik Żary powstał pod koniec 2005 roku. Na swoim koncie, poza grą w rozgrywkach centralnych na poziomie drugiej ligi, ma już wiele ważnych osiągnięć, w tym: tytuł mistrza Polski U-14 i U-16 oraz wygranie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz wiele innych zwycięstw na arenie krajowej i międzynarodowej.

Pamela Wrona, @Pamela_Wrona

