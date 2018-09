Ciekawy Turniej Kasztelana – w jakiej formie nowy Anwil?

W następny weekend, 15-16 września kibice we Włocławku pierwszy raz w nowym sezonie będą mogli zobaczyć obrońców tytułu. W tradycyjnym turnieju otwarcia sezonu wystąpią też Trefl Sopot, Rosa Radom i TBV Start Lublin.

Anwil zagrał już szereg meczów kontrolnych, jednak wszystkie były zamknięte dla publiczności. Inne drużyny też już trenują i grają sparingi, ale najczęściej także te spotkania są niedostępne dla szerszego grona odbiorców. Będzie więc okazja, aby ocenić nowe składy i nowych graczy we wszystkich czterech ekipach.

Każdy zespół zagra po 2 spotkania – w niedzielę zwycięzcy i przegrani pierwszych meczów zagrają ze sobą o poszczególne miejsca w turnieju. W drużynach, z racji okienka na mecze reprezentacji, zabraknie reprezentantów kraju – m.in. zatem Kamila Łączyńskiego w Anwilu i Łukasza Kolendy w Treflu.

Harmonogram Kasztelan Basketball Cup 2018:

Sobota, 15 września

Rosa Radom – TBV Start

Anwil Włocławek – Trefl Sopot

Niedziela, 16 września

12:00 mecz o 3. miejsce

14:30 finał turnieju

