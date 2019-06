Ciemności we Włocławku – mecz finału przerwany!

Do przerwy Anwil prowadzi z Polskim Cukrem 46:39, ale nie wiadomo…. kiedy rozpocznie się druga połowa. W Hali Mistrzów zgasło światło i mecz został przerwany. Nikt nie wie, na jak długo.

Według informacji podanych przez spikera, awaria nie związku z samym obiektem sportowym, ma charakter regionalny. Nie wiadomo, kiedy zasilanie zostanie przywrócone i mecz będzie mógł zostać wznowiony. Przerwana została także transmisja w Polsacie Sport.

Według krążących pogłosek, przerwa w dostawie prądu może potrwać nawet kilka godzin… Nie jest to wina organizatora, więc (chyba) nie mowy o walkowerze, ale poczekajmy aż sprawa się wyjaśni.