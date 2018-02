CJ McCollum – eksplozja, 50 punktów w 29 minut!

Niesamowite 50 punktów zdobył strzelec Portland w niecałe 3 kwarty wygranego 124:108 meczu z Chicago Bulls. Już po pierwszej kwarcie miał na koncie 28 punktów.

Taki wyczyn to rekord kariery CJ-a, jego pierwszy mecz na poziomie 50 punktów. W trakcie meczu trafił 18 z 25 rzutów (72%), w tym 6-9 z dystansu i wszystkie 8 wolnych.

W ostatniej części już nawet nie wyszedł na boisko, choć publiczność bardzo się tego domagała. Do pobicia rekordu klubu, należącego do Damiana Lillarda, zabrakło mu tylko 1 punktu. Tak to wyglądało na boisku: